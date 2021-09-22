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FIFA в восторге от Конопли: игрок Шахтера попал в Команду недели (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 сентября, 20:50
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Защитник донецкого клуба получил признание от Electronic Arts за три ассиста в матче с Мариуполем
Ефим Конопля
Ефим Конопля / Фото: Instagram

На выходных Шахтер разгромил Мариуполь в матче 8 тура чемпионата Украины по футболу. Тремя ассистами во встрече отметился молодой защитник сборной Украины Ефим Конопля.

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Это позволило игроку найти признание и в киберфутбольном мире. Разработчики FIFA22, компания Electronic Arts, опубликовала Команду недели. В нее попали 23 человека со всей Европы. Нашлось среди них место и Ефиму, которого оценили рейтингом 75.

Стоит отметить, что в эту сборную попали такие звезды как Мохамед Салах (Ливерпуль), Эдин Джеко (Интер), Йозуа Киммих (Бавария), Тьяго Силва (Челси) и Винисиус (Реал).

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Напомним, что уже 1 октября состоится официальный релиз FIFA22. В симуляоре можно будет поиграть за сборную Украины, а также Шахтер и Динамо.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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