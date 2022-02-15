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Завоюет ли медаль Украина на Олимпиаде-2022? Оцениваем шансы в лыжном двоеборье

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 февраля, 06:12
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Дмитрий Мазурчук представит нашу страну в лыжном двоеборье. Прогноз букмекеров на его успех на Олимпиаде
Долетит ли Дмитрий Мазурчук до медали в Пекине?
Долетит ли Дмитрий Мазурчук до медали в Пекине? / Фото: Getty Images

Постепенно подходит к своему завершению зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Среди почти трех тысяч спортсменов Украину представляют 45 человек.

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У нашей страны еще нет ни одной медали, однако сегодня ситуация может быть исправлена. На гонку-эстафету в биатлоне выйдут четыре украинца. Также наш спортсмен поборется за медаль в лыжном двоеборье (большой трамплин, 10 км) – Дмитрий Мазурчук.

Дмитрий Мазурчук
Дмитрий Мазурчук / Фото: НОК Украины

Букмекеры уже оценили шансы украинца на успех. Parimatch на победу Мазурчука дает один из самых высоких коэффициентов – аж 251.00. Выше нас котируются аж 19 участников. Главным фаворитом ивента считается норвежец Ярл Магнус Риибер.

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УЧАСТНИКСТРАНАКОЭФФИЦИЕНТ
Ярл Магнус РииберНорвегия1.40
Йоханнес ЛампартерАвстрия2.00
Винценц ГайгерГермания4.50
Йорген ГробакНорвегия11.00
Эрик ФренцельГермания15.00
Илькка ХеролаФинляндия21.00
Теренс ВеберГермания21.00
.........
Дмитрий МазурчукУкраина251.00

Отметим, что старт соревнования намечен на 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

Олимпиаду-2022
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