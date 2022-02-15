Завоюет ли медаль Украина на Олимпиаде-2022? Оцениваем шансы в лыжном двоеборье

Дмитрий Мазурчук представит нашу страну в лыжном двоеборье. Прогноз букмекеров на его успех на Олимпиаде

Долетит ли Дмитрий Мазурчук до медали в Пекине? / Фото: Getty Images

Постепенно подходит к своему завершению зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Среди почти трех тысяч спортсменов Украину представляют 45 человек.

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У нашей страны еще нет ни одной медали, однако сегодня ситуация может быть исправлена. На гонку-эстафету в биатлоне выйдут четыре украинца. Также наш спортсмен поборется за медаль в лыжном двоеборье (большой трамплин, 10 км) – Дмитрий Мазурчук.

Дмитрий Мазурчук / Фото: НОК Украины

Букмекеры уже оценили шансы украинца на успех. Parimatch на победу Мазурчука дает один из самых высоких коэффициентов – аж 251.00. Выше нас котируются аж 19 участников. Главным фаворитом ивента считается норвежец Ярл Магнус Риибер.

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УЧАСТНИК СТРАНА КОЭФФИЦИЕНТ Ярл Магнус Риибер Норвегия 1.40 Йоханнес Лампартер Австрия 2.00 Винценц Гайгер Германия 4.50 Йорген Гробак Норвегия 11.00 Эрик Френцель Германия 15.00 Илькка Херола Финляндия 21.00 Теренс Вебер Германия 21.00 ... ... ... Дмитрий Мазурчук Украина 251.00

Отметим, что старт соревнования намечен на 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.