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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Чи завоює медаль Україна на Олімпіаді-2022? Оцінюємо шанси у лижному двоборстві

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 06:12
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Дмитро Мазурчук представить нашу країну у лижному двоборстві. Прогноз букмекерів на його успіх на Олімпіаді
Чи долетить Дмитро Мазурчук до медалі у Пекіні?
Чи долетить Дмитро Мазурчук до медалі у Пекіні? / Фото: Getty Images

Поступово підходить до свого завершення зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. Серед майже трьох тисяч спортсменів Україну представляють 45 осіб.

Читайте також: Розклад медальних стартів 15 лютого на Олімпіаді-2022

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Наша країна ще не має жодної медалі, проте сьогодні ситуація може бути виправлена. На гонку-естафету в біатлоні вийдуть чотири українці. Також наш спортсмен боротиметься за медаль у лижному двоборстві (великий трамплін, 10 км) – Дмитро Мазурчук.

Дмитро Мазурчук
Дмитро Мазурчук / Фото: НОК Украины

Букмекери вже оцінили шанси українця на успіх. Parimatch на перемогу Мазурчука дає один із найвищих коефіцієнтів – аж 251.00. Вище за нас котируються аж 19 учасників. Головним лідером івента є норвежець Ярл Магнус Ріїбер.

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УЧАСНИК КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ
Ярл Магнус РіїберНорвегія1.40
Йоханнес ЛампартерАвстрія2.00
Вінценц ГайгерНімеччина4.50
Йорген ГробакНорвегія11.00
Ерік ФренцельНімеччина15.00
Ілька ХеролаФінляндія21.00
Теренс ВеберНімеччина21.00
.........
Дмитро МазурчукУкраїна251.00

Зазначимо, що старт змагання намічено на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
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