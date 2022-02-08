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Ядовитые змеи против зубастых волков: прогноз на матч Интер – Рома в Кубке Италии

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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8 февраля, 07:24
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Интер всухую выиграет у Ромы и выйдет в полуфинал. Анонс и прогноз на матч Кубка Италии
Жозе Моуриньо и его Рома сразятся с действующим чемпионом Италии
Жозе Моуриньо и его Рома сразятся с действующим чемпионом Италии / Фото: REUTERS

Сегодня в Кубке Италии стартует раунд 1/4 финала. На стадионе "Сан-Сиро" сразятся Интер и Рома. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – РОМА
8 февраля, вторник, в 22:00, Футбол 1
Котировки на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20
Котировки Parimatch на проход: 1.33 – 3.55

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В четвертьфинальном противостоянии кубка сойдутся бывшая и нынешняя команды Жозе Моуриньо. В предыдущем раунде Интер одолел Эмполи в овертайме (3:2), а Рома справилась с Лечче (3:1).

Накануне "неррадзури" уступили дома Милану в дерби (1:2), прервав серию из четырнадцати туров без поражений в чемпионате и из 28 матчей без поражений в Серии А на своем поле.

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Теперь их преимущество от Наполи и Милана сократилось до одного очка, но команда Индзаги имеет игру в запасе. К потерям Госенса и Корреа присоединился новичок Фелипе Кайседо.

В декабре Интер разнес римлян на "Стадио Олимпико" (3:0). У "волков" наконец-то наметилась положительная тенденция в результатах. Они не проигрывают четыре матча кряду, правда на выходных потеряли очки с Дженоа (0:0).

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Моуринью может задуматься о предложении из Нигерии
Моуринью может задуматься о предложении из Нигерии / Фото: REUTERS

Вряд ли Моуриньо и компания могут быть довольны седьмым местом чемпионата и повышение по турнирной лестнице является их приоритетом. До зоны Лиги чемпионов не хватает шести баллов. Спинаццола еще не покинул лазарет, а участие Диавара под вопросом после его выступления на Кубке Африки.

ПРОГНОЗ: Интер играет дома, Интер зол после поражения, да и просто сильнее Ромы. Думаю, Интер победит и не пропустит.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • сухая победа Интера – 2.80

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