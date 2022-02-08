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Отруйні змії проти зубастих вовків: прогноз на матч Інтер – Рома у Кубку Італії

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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8 лютого, 07:24
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Кирило Круторогов ставить на те, що Інтер усуху виграє у Роми та вийде до півфіналу. Анонс та прогноз на матч Кубка Італії
Жозе Моуріньо та його Рома позмагаються із чинним чемпіоном Італії
Жозе Моуріньо та його Рома позмагаються із чинним чемпіоном Італії / Фото: REUTERS

Сьогодні у Кубку Італії стартує раунд 1/4 фіналу. На стадіоні "Сан-Сіро" змагатимуться Інтер та Рома. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – РОМА
8 лютого, вівторок, о 22:00, Футбол 1
Котирування на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20
Котирування Parimatch на прохід: 1.33 – 3.55

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У чвертьфінальному протистоянні кубка зійдуться колишня та нинішня команди Жозе Моуріньо. У попередньому раунді Інтер здолав Емполі в овертаймі (3:2), а Рома впоралася з Лечче (3:1).

Напередодні "неррадзурі" поступилися вдома Мілану в дербі (1:2), перервавши серію з чотирнадцяти турів без поразок у чемпіонаті та з 28 матчів без поразок у Серії А на своєму полі.

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Тепер їхня перевага від Наполі та Мілана скоротилася до одного очка, але команда Індзагі має гру в запасі. До втрат Госенса та Корреа приєднався новачок Феліпе Кайседо.

У грудні Інтер розніс римлян на "Стадіо Олімпіко" (3:0). У "вовків" нарешті намітилася позитивна тенденція у результатах. Вони не програють чотири матчі поспіль, щоправда, на вихідних втратили очки з Дженоа (0:0).

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Моурінью може задуматися про пропозицію з Нігерії
Моурінью може задуматися про пропозицію з Нігерії / Фото: REUTERS

Навряд чи Моуріньо та компанія можуть бути задоволені сьомим місцем чемпіонату і підвищення по турнірних сходах є їхнім пріоритетом. До зони Ліги чемпіонів не вистачає шести балів. Спінаццола ще не залишив лазарет, а участь Діавара під питанням після його виступу на Кубку Африки.

ПРОГНОЗ: Інтер грає вдома, Інтер злий після поразки, та й просто сильніший за Рому. Думаю, Інтер переможе та не пропустить.

Котирування Parimatchна цей результат:

  • суха перемога Інтера – 2.80

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