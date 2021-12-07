Взять реванш и как можно громче хлопнуть дверью! Прогноз эксперта на матч Шахтер – Шериф

Кирилл Круторогов дает свой прогноз на поединок Лиги чемпионов. Слушаем комментатора!

Роберто Де Дзерби и Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня – последний в этом сезоне матч "горняков" в Лиге чемпионов. Смотреть онлайн матч Шахтер – Шериф можно на нашем сайте с 22:00 в виде текстовой трансляции с видео-повторами голов.

Шахтер – Шериф

Лига чемпионов, 7 декабря, вторник в 22:00, Мегого

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Увы, с турнирной точки зрения этот матч ничего не решит в пользу украинской команды. "Горняки" финишируют на последнем месте в группке, впервые за десять лет оставшись без еврокубковой весны. Соперник из Молдовы обеспечил себе место в Лиге Европы и выше не прыгнет.

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Для Шахтера эта игра – вопрос престижа. Взять реванш, как можно громче хлопнуть дверью напоследок. Хотя, судя по словам Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции, он планирует доверить место на поле молодым футболистам и тем, кто мало играл в этом сезоне ЛЧ.

Соответственно, в основном составе мы, скорее всего, увидим Корниенко, Коноплю, Бондаря, вероятно, Бондаренко, Судакова и Мудрика. Тем более, участие Алана Патрика, Фернандо и Майкона под вопросом из-за повреждений. Интересно, попадет ли впервые в заявку Мораес и получит ли игровое время Коноплянка.

У Шерифа вне игры Киабу и Яхшибоев, а украинский тренер Юрий Вернидуб, судя по всему, преисполнен желанием снова дать бой Шахтеру. Стоит напомнить, что первая встреча этих команд в Тирасполе завершилась неожиданной победой хозяев (2:0).

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ПРОГНОЗ. Думаю, Шахтер постарается оставить хорошее впечатление, этому должна способствовать индивидуальная мотивация молодых футболистов. Поэтому жду от "горняков" индивидуальный тотал больше 1,5 и победу.

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