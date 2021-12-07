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Взяти реванш і якомога голосніше грюкнути дверима! Прогноз експерта на матч Шахтар – Шериф

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
7 грудня, 20:02
В закладинки
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Кирило Круторогов дає свій прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів. Слухаємо коментатора!
Роберто Де Дзербі та Юрій Вернидуб
Роберто Де Дзербі та Юрій Вернидуб / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні – останній цього сезону матч "гірників" у Лізі чемпіонів. Дивитись онлайн матч Шахтар – Шериф можна на нашому сайті з 22:00 у вигляді текстової трансляції з відеоповторами голів.

Шахтар – Шериф
Ліга чемпіонів, 7 грудня, вівторок о 22:00, Мегого

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На жаль, із турнірного погляду цей матч нічого не вирішить на користь української команди. "Гірники" фінішують на останньому місці у групі, вперше за десять років залишившись без єврокубкової весни. Суперник із Молдови забезпечив собі місце у Лізі Європи і вище не стрибне.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забиті 12
Пропущені 3
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Інтер Інтер Інт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П Н П

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Для Шахтаря ця гра – питання престижу. Взяти реванш, якомога голосніше грюкнути дверима наостанок. Хоча, судячи зі слів Де Дзербі на передматчевій пресконференції, він планує довірити місце на полі молодим футболістам і тим, хто мало грав цього сезону ЛЧ.

Відповідно, в основному складі ми, радше за все, побачимо Корнієнка, Коноплю, Бондаря, ймовірно, Бондаренка, Судакова та Мудрика. Тим більше, що участь Алана Патріка, Фернандо та Майкона під питанням через пошкодження. Цікаво, чи вперше потрапить у заявку Мораєс і чи отримає ігровий час Коноплянка.

У Шерифа поза грою Кіабу та Яхшибоєв, а український тренер Юрій Вернидуб, зважаючи на все, сповнений бажанням знову дати бій Шахтарю. Варто нагадати, що перша зустріч цих команд у Тирасполі завершилася несподіваною перемогою господарів (2:0).

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ПРОГНОЗ. Думаю, Шахтар намагатиметься залишити гарне враження, цьому має сприяти індивідуальна мотивація молодих футболістів. Тому чекаю від "гірників" індивідуальний тотал быльше 1,5 та перемогу.

Котирування Parimatch:

  • перемога Шахтаря – коефіцієнт 1.65
  • індивідуальний тотал, Шахтар більше 1,5 гола – коефіцієнт 1.78

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Шахтар

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21:59

Шериф

1.63

4.00

5.70

Реал

Сьогодні

22:00

Інтер

2.44

3.45

2.95

Мілан

Сьогодні

22:00

Ліверпуль

2.14

3.75

3.30

Порту

Сьогодні

22:00

Атлетіко

2.70

3.35

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