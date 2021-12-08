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Вся Барселона – за Луческу! Готово ли Динамо помешать Яремчуку на пути к плей-офф ЛЧ?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
8 декабря, 10:10
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Киевляне еще не добывали победу в этом евросезоне, однако и в лиссабонском поединке Динамо будет аутсайдером
Мирча Луческу и его команда могут помешать Роману Яремчуку и его Бенфике выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Мирча Луческу и его команда могут помешать Роману Яремчуку и его Бенфике выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня состоится поединок последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины. Киевское Динамо сыграет в гостях с португальской Бенфикой. Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция матча Бенфика – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в лиссабонской битве.

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По мнению букмекерской компании Parimatch, явным фаворитом встречи является команда Жорже Жезуша. Ставки на победу дончан принимаются за 1.31, тогда как на подопечных Луческу выставлен коэффициент 11.00. Ничья же оценивается примерно в 5.60.

Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура
Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура / Фото: официальный сайт УПЛ

Также букмекеры верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.71, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.21.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события аж 2.14. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Роман Яремчук – 2.00
  • Дарвин Нуньес – 2.00
  • Рафа Силва – 2.75
  • Виктор Цыганков – 5.00
  • Жоау Мариу – 6.00
  • Денис Гармаш – 7.00
  • Николас Отаменди – 8.00
  • Алекс Гримальдо – 8.00
  • Карлос Де Пена – 8.00
  • Виталий Буяльский – 8.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • Бенфика выиграет в 3 и больше гола – 3.15
  • Динамо не проиграет – 3.75
  • красная карточка – 4.00
  • Динамо откроет счет – 4.20
  • будет авто гол – 9.00

Динамо досрочно покинуло еврокубки, гарантировав себе 4 место в группе Е. Команда Мирчи Луческу набрала лишь один балл в этом квартете, сыграв вничью с Бенфикой дома (0:0). В остальных же матчах киевляне проигрывали топ-соперникам в лице Барселоны и Баварии, забив лишь один гол.

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А вот Бенфика уже гарантировала себе как минимум путевку в Лигу Европы и еще сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Лиссабонцы отстают от Барселоны на два балла, поэтому команде Романа Яремчука необходимо обязательно побеждать и ожидать осечку каталонцев в Мюнхене.

При этом Бенфика ни разу не проиграла каталонцам в очных матчах. В первой игре лиссабонцы разгромили Барселону со счетом 3:0, а в прошлом туре сыграли нулевую ничью на "Камп Ноу".

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