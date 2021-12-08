Вся Барселона – за Луческу! Чи готове Динамо завадити Яремчуку на шляху до плей-офф ЛЧ?

Сьогодні відбудеться двобій останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів за участю чемпіона України. Київське Динамо зіграє в гостях із португальською Бенфікою. Зустріч відбудеться у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Початок – о 22:00.
Онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у лісабонській битві.
На думку букмекерської компанії Parimatch, явним фаворитом зустрічі є команда Жорже Жезуша. Ставки на перемогу донеччан приймаються за 1.31, тоді як на підопічних Луческу виставлено коефіцієнт 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.60.
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Також букмекери вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.71, тоді як на "менше" можна поставити за 2.21.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події аж 2.14. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Роман Яремчук – 2.00
- Дарвін Нуньєс – 2.00
- Рафа Сілва – 2.75
- Віктор Циганков – 5.00
- Жоау Маріу – 6.00
- Денис Гармаш 7.00
- Ніколас Отаменді – 8.00
- Алекс Грімальдо – 8.00
- Карлос Де Піна 8.00
- Віталій Буяльський – 8.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- Бенфіка виграє в 3 і більше голів – 3.15
- Динамо не програє – 3.75
- червона картка – 4.00
- Динамо відкриє рахунок – 4.20
- буде авто гол – 9.00
Динамо достроково залишило єврокубки, гарантувавши собі 4 місце у групі Е. Команда Мірчі Луческу набрала лише один бал у цьому квартеті, зігравши внічию з Бенфікою вдома (0:0). В інших же матчах кияни програвали топ-суперникам в особі Барселони та Баварії, забивши лише один гол.
А ось Бенфіка вже гарантувала собі як мінімум путівку до Ліги Європи та ще зберігає шанси на вихід у плей-офф ЛЧ. Лісабонці відстають від Барселони на два бали, тому команді Романа Яремчука необхідно обов'язково перемагати та чекати на осічку каталонців у Мюнхені.
При цьому Бенфіка жодного разу не програла каталонцям у очних матчах. У першій грі лісабонці розгромили Барселону з рахунком 3:0, а минулого туру зіграли нульову нічию на "Камп Ноу".