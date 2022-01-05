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Возвращение болтливого форварда: поможет ли Лукаку Челси в матче с Тоттенхэмом

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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5 января, 07:10
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Челси и Тоттенхэм распишут ничью в поединке с малым количеством голов. Анонс и прогноз на матч Кубка английской лиги
Ромелу Лукаку и Томас Тухель уже помирились
Ромелу Лукаку и Томас Тухель уже помирились / Фото: Getty Images

Сегодня, 5 января, в Кубке английской лиги состоится первый полуфинал. На повестке дня – лондонская битва между Челси и Тоттенхэмом. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Челси – Тоттенхэм
5 января, среда в 21:45, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 1.98 – 3.60 – 3.95

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Принципиальное лондонское дерби состоится в рамках полуфинала турнира. В предыдущих раундах "синие" только в серии пенальти обыграли Астон Виллу и Саутгемптон, а в четвертьфинале одолели Брентфорд. Тоттенхэм прошел Вулверхэмптон также по пенальти, а затем не без труда справился с Бернли и Вест Хэмом.

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Челси в последних девяти матчах во всех турнирах имеет только три победы и еще пять раз расписали ничьи. Накануне были мировые с Брайтоном и Ливерпулем в чемпионате и некоторый конфликт между Лукаку и Тухелем, из-за которого Ромелу не играет, а команда оказывается лишена важного бомбардира.

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Томас Тухель, тренер Челси
Томас Тухель, тренер Челси / Фото: Reuters

Кроме того, возникли проблемы с защитой. Чилуэлл выбыл до конца сезона, а Джеймс и Кристенсен останутся в лазарете еще некоторое время. В сентябре Челси обыграли "шпор" на их поле (3:0). Тоттенхэму также не хватает стабильности.

В последних пяти матчах они трижды победили и дважды сыграли вничью. На выезде в этом сезоне их дела вообще складываются не лучшим образом – пять побед в 14-ти матчах. Кристиан Ромеро, Райан Сессеньон и Стивен Бергвейн не помогут из-за травм.

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ПРОГНОЗ: Фаворита определить сложно. Мы точно станем свидетелями неуступчивой борьбы, в первую очередь, с тактической точки зрения в противостоянии Тухель – Конте. Учитывая, что у команд есть еще и ответный матч, очевидно, что обе будут действовать осторожно. Думаю, ТМ 2,5 и склоняюсь к ничьей.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • тотал меньше 2,5 – 1.82
  • ничья – 3.60

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