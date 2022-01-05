Повернення балакучого форварда: чи допоможе Лукаку Челсі у матчі з Тоттенхемом

Кирило Круторогов ставить на те, що Челсі та Тоттенхем розпишуть нічию у поєдинку з малою кількістю голів. Анонс та прогноз на матч Кубка англійської ліги

Ромелу Лукаку та Томас Тухель вже помирилися / Фото: Getty Images

Сьогодні, 5 січня, у Кубку англійської ліги відбудеться перший півфінал. На порядку денному – лондонська битва між Челсі та Тоттенхемом. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Челсі – Тоттенхем

5 січня, середа о 21:45, Setanta Sports+

Котирування Parimatch на результат: 1.98 – 3.60 – 3.95

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Принципове лондонське дербі відбудеться у рамках півфіналу турніру. У попередніх раундах "сині" лише у серії пенальті обіграли Астон Віллу та Саутгемптон, а у чвертьфіналі здолали Брентфорд. Тоттенхем пройшов Вулверхемптон також по пенальті, а потім не легко справився з Бернлі та Вест Хемом.

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Челсі в останніх дев'яти матчах у всіх турнірах має лише три перемоги та ще п'ять разів розписали нічиї. Напередодні були світові з Брайтоном та Ліверпулем у чемпіонаті та деякий конфлікт між Лукаком та Тухелем, через який Ромелу не грає, а команда позбавлена важливого бомбардира.

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Томас Тухель, тренер Челсі / Фото: Reuters

Крім того, виникли проблеми із захистом. Чілвелл вибув до кінця сезону, а Джеймс і Крістенсен залишаться в лазареті ще деякий час. У вересні Челсі обіграли "шпор" на їхньому полі (3:0). Тоттенхем також бракує стабільності.

В останніх п'яти матчах вони тричі перемогли та двічі зіграли внічию. На виїзді цього сезону їхні справи взагалі складаються не найкращим чином – п'ять перемог у 14-ти матчах. Крістіан Ромеро, Раян Сессеньон та Стівен Бергвейн не допоможуть через травми.

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ПРОГНОЗ: Фаворита визначити складно. Ми точно станемо свідками непоступливої боротьби, насамперед, з тактичного погляду у протистоянні Тухель – Конте. Враховуючи, що у команд є ще й матч у відповідь, очевидно, що обидві діятимуть обережно. Думаю, ТМ 2,5 і схиляюся до нічиєї.

Котирування Parimatch на ці результати: