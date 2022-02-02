Усик отправился покорять футбол: забьет ли боксер за Полесье в Турции?

Александр Усик поможет житомирскому клубу на Winter Cup 2022. Прогноз букмекеров на успехи боксера в футболе

Александр Усик сыграет на WInter Cup 2022

Уже завтра в Турции стартует товарищеский турнир Winter Cup 2022. Его участниками станут четыре украинские команды – Верес, Черноморец, Металлист и Полесье.

За житомирскую команду в ивенте сыграет украинский боксер Александр Усик. Спортсмен уже объявил, что 3 февраля он дебютирует в футболке Полесья в матче против Вереса.

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Тем временем, букмекерская компания Parimatch уже принимает ставки на успехи Усика в футболе. К примеру, на то, что Александр хотя бы раз выйдет в стартовом составе, выставлен коэффициент 4.00. Если же верите, что Усик сыграет полный тайм, то вероятность этого – 5.50.

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Также можно предугадать его результативные действия в матчах Winter Cup. Голевая передача оценивается в 4.20, тогда как гол – в 4.50. К слову, Полесье видится главным аутсайдером соревнования. В каждом из своих трех матчей житомирская команда выглядит андердогом.