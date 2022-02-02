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Усик вирушив підкорювати футбол: чи заб'є боксер за Полісся у Туреччині?

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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2 лютого, 19:13
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Олександр Усик допоможе житомирському клубу на Winter Cup 2022. Прогноз букмекерів на успіхи боксера у футболі
Олександр Усик зіграє на WInter Cup 2022
Олександр Усик зіграє на WInter Cup 2022

Вже завтра у Туреччині стартує товариський турнір Winter Cup 2022. Його учасниками стануть чотири українські команди – Верес, Чорноморець, Металіст та Полісся.

За житомирську команду в івенті зіграє український боксер Олександр Усик. Спортсмен уже оголосив, що 3 лютого він дебютує у футболці Полісся у матчі проти Вереса.

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Тим часом букмекерська компанія Parimatchвже приймає ставки на успіхи Усика у футболі. Наприклад, на те, що Олександр хоч раз вийде в стартовому складі, виставлений коефіцієнт 4.00. Якщо ж вірите, що Усик зіграє повний тайм, то ймовірність цього – 5.50.

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Також можна передбачити його результативні дії у матчах Winter Cup. Гольова передача оцінюється у 4.20, тоді як гол – у 4.50. До речі, Полісся є головним аутсайдером змагання. У кожному зі своїх трьох матчів житомирська команда є андердогом.

МАТЧ 1 Х 2
Полісся – Верес 3.153.652.10
Полісся – Чорноморець 3.003.602.20
Полісся – Металіст 4.904.101.60

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