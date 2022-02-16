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Украина в женской эстафете: где смотреть биатлон на Олимпийских Играх и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 февраля, 06:09
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Сегодня состоится женская эстафета 4х6 км, в которой примет участие наша сборная из четырех спортсменок. Прогноз букмекеров на Олимпиаду
Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Getty Images

Зимняя Олимпиада-2022 выходит на финишную прямую. В Пекине осталось провести всего пять игровых дней. Украина же продолжает оставаться без медалей.

Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Сегодня же наши надежды на награды полагаются на женскую эстафету 4х6 км.

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Читайте также: Расписание медальных стартов 16 февраля на Олимпиаде-2022

В составе нашей сборной примут участие четыре наши спортсменки – Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк. Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Компания Parimatch считает Украину одним из аутсайдеров соревнования. Коэффициент на триумф нашей сборной составляет аж 120.00. Это девятый показатель среди всех сборных. Главным фаворитом является сборная Швеции, которой конкуренцию могут составить Франция и Норвегия.

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СБОРНАЯКОЭФФИЦИЕНТ
Швеция2.00
Франция3.80
Норвегия3.80
Германия6.00
Беларусь15.00
ОКР15.00
Италия60.00
Чехия60.00
Украина120.00

Отметим, что старт гонки намечен на 09:45 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

Олимпиаду-2022
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