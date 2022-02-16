Україна в жіночій естафеті: де дивитися біатлон на Олімпійських Іграх та хто фаворит

Олімпіада-2022 виходить на фінішну пряму. У Пекіні залишилося провести лише п'ять ігрових днів. Україна ж продовжує залишатися без медалей .
Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джіми у спринтерській гонці з біатлону. Сьогодні ж наші сподівання на нагороди покладаються на жіночу естафету 4х6 км.
Читайте також: Розклад медальних стартів 16 лютого на Олімпіаді-2022
Далі по темі
У складі нашої збірної візьмуть участь чотири наші спортсменки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк. Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на успіх.
Компанія Parimatch вважає Україну одним з аутсайдерів змагання. Коефіцієнт на тріумф нашої збірної складає аж 120.00. Це – дев'ятий показник серед усіх збірних. Головним лідером є збірна Швеції, якої конкуренцію можуть скласти Франція та Норвегія.
|ЗБІРНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Швеція
|2.00
|Франція
|3.80
|Норвегія
|3.80
|Німеччина
|6.00
|Білорусь
|15.00
|ОКР
|15.00
|Італія
|60.00
|Чехія
|60.00
|Україна
|120.00
Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 09:45 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.