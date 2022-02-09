Украина в санном спорте: где смотреть Олимпиаду-2022 и какие шансы у Украины

Игорь Стахив и Андрей Лысецкий поучаствуют в соревнованиях по санному спорту в двойках. Прогноз букмекеров на их успех на Олимпийских Играх

Игорь Стахив и Андрей Лысецкий будут бороться за медали на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

В эти дни в Пекине проходит зимняя Олимпиада-2022. Почти три тысячи спортсменов съехались со всего мира, чтобы разыграть аж 109 комплектов медалей.

Среди сборных есть и Украина, которую представят 45 спортсменов. Тем не менее, их шансы на медали довольно низкие. Букмекеры считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских Играх.

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Сегодня наша страна будет представлена не только в лыжном двоеборье, но и в санном спорте. В двойках будут принимать участие Игорь Стахив и Андрей Лысецкий.

Впрочем, их шансы на победу также крайне низкие. Коэффициент Parimatch на победу украинцев составляет аж 100.00 - ниже всех из представленных в котировках команд.

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Фаворитами гонки считаются два дуэта - из Германии (Тони Эггерт и Саша Бенеккен) и Австрии (Томас Штой и Лоренц Коллер). Коэффициент на обе пары составляет 2.50.

Отметим, что старт соревнования намечен на 14:20 по киевскому времени, тогда как финал начнется в 15:35. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.