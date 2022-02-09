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Украина в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА: где смотреть матч Депортиво – Динамо и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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9 февраля, 11:06
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Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь по сетке плей-офф с выездного поединка в Испании. Прогноз букмекеров на поединок в Ла-Корунье
Динамовцы зимой сыграют в теплой Испании
Динамовцы зимой сыграют в теплой Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вчера возобновилась Юношеская Лига УЕФА, где еще остался один представитель Украины – киевское Динамо. Сегодня команда Игоря Костюка проведет свой стыковой поединок плей-офф, в котором ее соперником будет испанский Депортиво. Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Депортиво – Динамо? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на выход в следующую стадию.

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Компания Parimatch не смогла определить фаворита в противостоянии. Коэффициент на проход каждой из команд составляет 1.89. Что же касается основного времени, то победа Депортиво или Динамо оценивается в 2.65, а ничья – в 3.35.

Напомним, что Динамо U-19 заняло второе место в группе, опередив именитые Баварию с Барселоной. Правда, поражение в последнем туре позволило Бенфике выйти на первое место и стартовать в плей-офф на раунд позже.

Динамо проиграло Бенфике 0:1 в матче Юношеской лиги УЕФА

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Депортиво же стал чемпионом Испании в своей возрастной категории, поэтому проходил путь в Юношеской Лиге УЕФА по отдельному пути. Клуб из Ла-Коруньи сумел выбить из турнира польскую Погонь и израильский Маккаби Хайфа.

Согласно регламенту, восемь команд из чемпионского пути сыграют с вице-чемпионами групп в стыковом раунде плей-офф. Победители матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к победителям квартетов. Все игры плей-офф пройдут в формате одноматчевых дуэлей.

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#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
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