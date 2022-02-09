Україна у плей-офф Юнацької Ліги УЄФА: де дивитись матч Депортиво – Динамо та хто фаворит

Підопічні Ігоря Костюка розпочнуть свій шлях сіткою плей-офф з виїзного поєдинку в Іспанії. Прогноз букмекерів на поєдинок у Ла-Коруньї

Динамівці зимою зіграють у теплій Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вчора відновилася Юнацька Ліга УЄФА, де ще лишився один представник України – київське Динамо. Сьогодні команда Ігоря Костюка проведе свій стиковий поєдинок плей-офф, у якому її суперником буде іспанський Депортіво. Початок – о 20:00.

Де дивитись матч Депортіво – Динамо? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на вихід у наступну стадію.

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Компанія Parimatch не змогла визначити фаворита у протистоянні. Коефіцієнт на прохід кожної команди складає 1.89. Що ж до основного часу, то перемога Депортіво чи Динамо оцінюється у 2.65, а нічия – в 3.35.

Нагадаємо, що Динамо U-19 посіло друге місце у групі, випередивши імениті Баварію з Барселоною. Щоправда, поразка в останньому турі дозволила Бенфіці вийти на перше місце та стартувати у плей-офф на раунд пізніше.

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Депортиво ж став чемпіоном Іспанії у своїй віковій категорії, тому проходив шлях у Юнацькій Лізі УЄФА окремим шляхом. Клуб з Ла-Корунья зумів вибити з турніру польську Погонь та ізраїльський Маккабі Хайфа.

Відповідно до регламенту, вісім команд із чемпіонського шляху зіграють з віце-чемпіонами груп у стиковому раунді плей-офф. Переможці матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до переможців квартетів. Всі ігри плей-офф відбудуться у форматі одноматчевих дуелей.