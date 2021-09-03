Украина – Франция: какие прогнозы букмекеров на "матч жизни" нашей сборной

4 сентября сборная Украины проводит домашний матч с чемпионами мира – французами. Поединок отбора на ЧМ в Катаре начнется в 21:45 на "Олимпийском" в Киеве. После четырех стартовых ничьих нашей команде нужна победа, чтобы сохранить реальные шансы на мундиаль.
Кто фаворит матча? Гости. Коэффициент на победу Франции, которая считается главным фаворитом предстоящего ЧМ-2022, аналитики букмекерских контор выставили на уровне 1.60 – 1.65.
Котировка на победу сборной Украины – от 5.50 до 6.10, а на ничью в матче – от 3.65 до 4.10.
Сравнение котировок букмекеров
|Компания
|Украина
|Ничья
|Франция
|Parimatch
|5.70
|4.00
|1.63
|Favbet
|5.60
|4.05
|1.65
|Vbet
|5.90
|4.10
|1.64
|1xbet
|6.10
|4.08
|1.64
|Marsbet
|5.80
|3.65
|1.63
|WillHill
|5.80
|3.70
|1.60
|Bwin
|5.50
|3.80
|1.65
Сколько голов будет забито? Эксперты прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. зрители на "Олимпийском" с вероятностью в 55% (коэффициент 1.77) не увидят трех забитых голов.
Кто забьет гол? Котировки на авторство гола следующие:
- Карим Бензема (Франция) – 2.30;
- Антони Марсьяль (Франция) – 2.60;
- Антуан Гризманн (Франция) – 2.60;
- Роман Яремчук (Украина) – 3.75;
- Поль Погба (Франция) – 4.33;
- Андрей Ярмоленко (Украина) – 4.50.