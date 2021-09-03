Украина – Франция: какие прогнозы букмекеров на "матч жизни" нашей сборной

Сравнение котировок семи букмекерских контор на матч отбора на чемпионат мира. Кто победит и сколько голов будет забито

Карим Бензема и Роман Яремчук. Главные фавориты на авторство гола в своих командах / Фото: Getty Images, Reuters

4 сентября сборная Украины проводит домашний матч с чемпионами мира – французами. Поединок отбора на ЧМ в Катаре начнется в 21:45 на "Олимпийском" в Киеве. После четырех стартовых ничьих нашей команде нужна победа, чтобы сохранить реальные шансы на мундиаль.

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Кто фаворит матча? Гости. Коэффициент на победу Франции, которая считается главным фаворитом предстоящего ЧМ-2022, аналитики букмекерских контор выставили на уровне 1.60 – 1.65.

Котировка на победу сборной Украины – от 5.50 до 6.10, а на ничью в матче – от 3.65 до 4.10.

Сравнение котировок букмекеров

Компания Украина Ничья Франция Parimatch 5.70 4.00 1.63 Favbet 5.60 4.05 1.65 Vbet 5.90 4.10 1.64 1xbet 6.10 4.08 1.64 Marsbet 5.80 3.65 1.63 WillHill 5.80 3.70 1.60 Bwin 5.50 3.80 1.65

Сколько голов будет забито? Эксперты прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. зрители на "Олимпийском" с вероятностью в 55% (коэффициент 1.77) не увидят трех забитых голов.

Кто забьет гол? Котировки на авторство гола следующие:

Карим Бензема (Франция) – 2.30;

Антони Марсьяль (Франция) – 2.60;

Антуан Гризманн (Франция) – 2.60;

Роман Яремчук (Украина) – 3.75;

Поль Погба (Франция) – 4.33;

Андрей Ярмоленко (Украина) – 4.50.

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