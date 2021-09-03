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Украина – Франция: какие прогнозы букмекеров на "матч жизни" нашей сборной

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 сентября, 16:25
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Сравнение котировок семи букмекерских контор на матч отбора на чемпионат мира. Кто победит и сколько голов будет забито
Карим Бензема и Роман Яремчук. Главные фавориты на авторство гола в своих командах
Карим Бензема и Роман Яремчук. Главные фавориты на авторство гола в своих командах / Фото: Getty Images, Reuters

4 сентября сборная Украины проводит домашний матч с чемпионами мира – французами. Поединок отбора на ЧМ в Катаре начнется в 21:45 на "Олимпийском" в Киеве. После четырех стартовых ничьих нашей команде нужна победа, чтобы сохранить реальные шансы на мундиаль.

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Кто фаворит матча? Гости. Коэффициент на победу Франции, которая считается главным фаворитом предстоящего ЧМ-2022, аналитики букмекерских контор выставили на уровне 1.60 – 1.65.

Котировка на победу сборной Украины – от 5.50 до 6.10, а на ничью в матче – от 3.65 до 4.10.

Сравнение котировок букмекеров

КомпанияУкраинаНичьяФранция
Parimatch5.704.001.63
Favbet5.604.051.65
Vbet5.904.101.64
1xbet6.104.081.64
Marsbet5.803.651.63
WillHill5.803.701.60
Bwin5.503.801.65

Сколько голов будет забито? Эксперты прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. зрители на "Олимпийском" с вероятностью в 55% (коэффициент 1.77) не увидят трех забитых голов.

Кто забьет гол? Котировки на авторство гола следующие:

  • Карим Бензема (Франция) – 2.30;
  • Антони Марсьяль (Франция) – 2.60;
  • Антуан Гризманн (Франция) – 2.60;
  • Роман Яремчук (Украина) – 3.75;
  • Поль Погба (Франция) – 4.33;
  • Андрей Ярмоленко (Украина) – 4.50.
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Карим Бензема
Карим Бензема / Фото: Reuters

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