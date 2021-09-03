Україна – Франція: які прогнози букмекерів на "матч життя" нашої збірної

Порівняння котирувань семи букмекерських контор на матч відбору на чемпіонат світу. Хто переможе і скільки голів буде забито

Карім Бензема і Роман Яремчук. Головні фаворити на авторство голу в своїх командах / Фото: Getty Images, Reuters

4 вересня збірна України проводить домашній матч з чемпіонами світу – французами. Поєдинок відбору на ЧС в Катарі розпочнеться о 21:45 на "Олімпійському" в Києві. Після чотирьох стартових нічиїх нашій команді потрібна перемога, щоб зберегти реальні шанси на мундіаль.

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Хто фаворит матчу? Гості. Коефіцієнт на перемогу Франції, яка вважається головним фаворитом майбутнього ЧС-2022, аналітики букмекерських контор виставили на рівні 1.60 – 1.65.

Котирування на перемогу збірної України – від 5.50 до 6.10, а на нічию в матчі – від 3.65 до 4.10.

Порівняння котирувань букмекерів

компанія Україна нічия Франція Parimatch 5.70 4.00 1.63 Favbet 5.60 4.05 1.65 Vbet 5.90 4.10 1.64 1xbet 6.10 4.08 1.64 Marsbet 5.80 3.65 1.63 WillHill 5.80 3.70 1.60 Bwin 5.50 3.80 1.65

Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Тобто глядачі на "Олімпійському" з ймовірністю в 55% (коефіцієнт 1.77) не побачать трьох забитих голів.

Хто заб'є гол? Котирування на авторство голу наступні:

Карім Бензема (Франція) – 2.30;

Антоні Марсьяль (Франція) – 2.60;

Антуан Грізманн (Франція) – 2.60;

Роман Яремчук (Україна) – 3.75;

Поль Погба (Франція) – 4.33;

Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.50.

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