Україна – Франція: які прогнози букмекерів на "матч життя" нашої збірної

4 вересня збірна України проводить домашній матч з чемпіонами світу – французами. Поєдинок відбору на ЧС в Катарі розпочнеться о 21:45 на "Олімпійському" в Києві. Після чотирьох стартових нічиїх нашій команді потрібна перемога, щоб зберегти реальні шанси на мундіаль.
Хто фаворит матчу? Гості. Коефіцієнт на перемогу Франції, яка вважається головним фаворитом майбутнього ЧС-2022, аналітики букмекерських контор виставили на рівні 1.60 – 1.65.
Котирування на перемогу збірної України – від 5.50 до 6.10, а на нічию в матчі – від 3.65 до 4.10.
Порівняння котирувань букмекерів
|компанія
|Україна
|нічия
|Франція
|Parimatch
|5.70
|4.00
|1.63
|Favbet
|5.60
|4.05
|1.65
|Vbet
|5.90
|4.10
|1.64
|1xbet
|6.10
|4.08
|1.64
|Marsbet
|5.80
|3.65
|1.63
|WillHill
|5.80
|3.70
|1.60
|Bwin
|5.50
|3.80
|1.65
Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Тобто глядачі на "Олімпійському" з ймовірністю в 55% (коефіцієнт 1.77) не побачать трьох забитих голів.
Хто заб'є гол? Котирування на авторство голу наступні:
- Карім Бензема (Франція) – 2.30;
- Антоні Марсьяль (Франція) – 2.60;
- Антуан Грізманн (Франція) – 2.60;
- Роман Яремчук (Україна) – 3.75;
- Поль Погба (Франція) – 4.33;
- Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.50.