Украина – аутсайдер в фигурном катании: прогноз на Олимпиаду-2022

В столице Китая близится к кульминации зимние Олимпийские Игры-2022. Без малого три тысячи спортсменов съехались в Пекин, где разыгрывается 109 комплектов медалей.
Нашу страну представляют 45 спортсменов, Одна из главных надежд Украины на медали – фигурное катание. Сегодня в танцах на льду (произвольный танец) примет участие украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.
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Всего участие в соревновании примут 20 пар из 14-ти стран. Среди всех наши спортсмены видятся аутсайдерами. Компания Parimatch дает на победу Назаровой и Никитина коэффициент 250.00.
Это самый высокий коэффициент из девяти пар, которые присутствуют в линии. Явными фаворитами считаются французы Габриэла Паладакис и Гийом Сизерон. Коэффициент на их победу составляет всего 1.25.
|ПАРА
|СТРАНА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|Габриэла Паладакис / Гийом Сизерон
|Франция
|1.25
|Виктория Синицина / Никита Кацалапов
|ОКР
|5.00
|Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью
|США
|15.00
|Мэдисон Чок / Эван Бейтс
|США
|20.00
|Александра Степанова / Иван Букин
|ОКР
|30.00
|Пайпер Гиллес / Поль Пуарье
|Канада
|40.00
|Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри
|Италия
|60.00
|Оливия Смарт / Адриан Диас
|Испания
|100.00
|Александра Назарова / Максим Никитин
|Украина
|250.00
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Отметим, что старт соревнования намечен на 3:15 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.