Украина – аутсайдер в фигурном катании: прогноз на Олимпиаду-2022

Александра Назарова и Максим Никитин выйдут на лед в Пекине в качестве аутсайдеров ивента. Прогноз букмекеров на фигурное катание

Александра Назарова и Максим Никитин выступят в танцах на льду / Фото: REUTERS

В столице Китая близится к кульминации зимние Олимпийские Игры-2022. Без малого три тысячи спортсменов съехались в Пекин, где разыгрывается 109 комплектов медалей.

Нашу страну представляют 45 спортсменов, Одна из главных надежд Украины на медали – фигурное катание. Сегодня в танцах на льду (произвольный танец) примет участие украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.

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Максим Никитин и Александра Назарова / Фото: Reuters

Всего участие в соревновании примут 20 пар из 14-ти стран. Среди всех наши спортсмены видятся аутсайдерами. Компания Parimatch дает на победу Назаровой и Никитина коэффициент 250.00.

Это самый высокий коэффициент из девяти пар, которые присутствуют в линии. Явными фаворитами считаются французы Габриэла Паладакис и Гийом Сизерон. Коэффициент на их победу составляет всего 1.25.

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ПАРА СТРАНА КОЭФФИЦИЕНТ Габриэла Паладакис / Гийом Сизерон Франция 1.25 Виктория Синицина / Никита Кацалапов ОКР 5.00 Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью США 15.00 Мэдисон Чок / Эван Бейтс США 20.00 Александра Степанова / Иван Букин ОКР 30.00 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье Канада 40.00 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри Италия 60.00 Оливия Смарт / Адриан Диас Испания 100.00 Александра Назарова / Максим Никитин Украина 250.00

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Отметим, что старт соревнования намечен на 3:15 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.