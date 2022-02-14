Україна – аутсайдер у фігурному катанні: прогноз на Олімпіаду-2022

Олександра Назарова та Максим Нікітін вийдуть на лід у Пекіні в якості аутсайдерів івенту. Прогноз букмекерів на фігурне катання

Олександра Назарова і Максим Нікітін виступлять у танцях на льоду / Фото: REUTERS

У столиці Китаю наближається до кульмінації зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися до Пекіна, де розігрується 109 комплектів медалей.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, одна з головних надій України на медалі – фігурне катання. Сьогодні у танцях на льоду (довільний танець) візьме участь українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін.

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Максим Нікітін і Олександра Назарова / Фото: Reuters

Загалом участь у змаганні візьмуть 20 пар із 14-ти країн. Серед усіх наші спортсмени бачаться аутсайдерами. Компанія Parimatch дає на перемогу Назарової та Нікітіна коефіцієнт 250.00.

Це найвищий коефіцієнт з дев'яти пар, які є у лінії. Явними фаворитами вважаються французи Габріела Паладакіс та Гійом Сізерон. Коефіцієнт на їхню перемогу складає всього 1.25.

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ПАРА КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ Габріела Паладакіс / Гійом Сізерон Франція 1.25 Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов ОКР 5.00 Медісон Хаббелл / Закарі Донохью США 15.00 Медісон Чок / Еван Бейтс США 20.00 Олександра Степанова / Іван Букін ОКР 30.00 Пайпер Гіллес / Поль Пуар'є Канада 40.00 Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Італія 60.00 Олівія Смарт / Адріан Діас Іспанія 100.00 Олександра Назарова / Максим Нікітін Україна 250.00

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Зазначимо, що старт змагання намічено на 3:15 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.