Україна – аутсайдер у фігурному катанні: прогноз на Олімпіаду-2022

У столиці Китаю наближається до кульмінації зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися до Пекіна, де розігрується 109 комплектів медалей.
Нашу країну представляють 45 спортсменів, одна з головних надій України на медалі – фігурне катання. Сьогодні у танцях на льоду (довільний танець) візьме участь українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін.
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Загалом участь у змаганні візьмуть 20 пар із 14-ти країн. Серед усіх наші спортсмени бачаться аутсайдерами. Компанія Parimatch дає на перемогу Назарової та Нікітіна коефіцієнт 250.00.
Це найвищий коефіцієнт з дев'яти пар, які є у лінії. Явними фаворитами вважаються французи Габріела Паладакіс та Гійом Сізерон. Коефіцієнт на їхню перемогу складає всього 1.25.
|ПАРА
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Габріела Паладакіс / Гійом Сізерон
|Франція
|1.25
|Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов
|ОКР
|5.00
|Медісон Хаббелл / Закарі Донохью
|США
|15.00
|Медісон Чок / Еван Бейтс
|США
|20.00
|Олександра Степанова / Іван Букін
|ОКР
|30.00
|Пайпер Гіллес / Поль Пуар'є
|Канада
|40.00
|Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі
|Італія
|60.00
|Олівія Смарт / Адріан Діас
|Іспанія
|100.00
|Олександра Назарова / Максим Нікітін
|Україна
|250.00
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Зазначимо, що старт змагання намічено на 3:15 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.