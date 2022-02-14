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Україна – аутсайдер у фігурному катанні: прогноз на Олімпіаду-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 лютого, 00:41
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Олександра Назарова та Максим Нікітін вийдуть на лід у Пекіні в якості аутсайдерів івенту. Прогноз букмекерів на фігурне катання
Олександра Назарова і Максим Нікітін виступлять у танцях на льоду
Олександра Назарова і Максим Нікітін виступлять у танцях на льоду / Фото: REUTERS

У столиці Китаю наближається до кульмінації зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися до Пекіна, де розігрується 109 комплектів медалей.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, одна з головних надій України на медалі – фігурне катання. Сьогодні у танцях на льоду (довільний танець) візьме участь українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін.

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Максим Нікітін і Олександра Назарова
Максим Нікітін і Олександра Назарова / Фото: Reuters

Загалом участь у змаганні візьмуть 20 пар із 14-ти країн. Серед усіх наші спортсмени бачаться аутсайдерами. Компанія Parimatch дає на перемогу Назарової та Нікітіна коефіцієнт 250.00.

Це найвищий коефіцієнт з дев'яти пар, які є у лінії. Явними фаворитами вважаються французи Габріела Паладакіс та Гійом Сізерон. Коефіцієнт на їхню перемогу складає всього 1.25.

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ПАРА КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ
Габріела Паладакіс / Гійом СізеронФранція1.25
Вікторія Синіцина / Микита КацалаповОКР5.00
Медісон Хаббелл / Закарі ДонохьюСША15.00
Медісон Чок / Еван БейтсСША20.00
Олександра Степанова / Іван БукінОКР30.00
Пайпер Гіллес / Поль Пуар'єКанада40.00
Шарлен Гіньяр / Марко ФаббріІталія60.00
Олівія Смарт / Адріан ДіасІспанія100.00
Олександра Назарова / Максим НікітінУкраїна250.00

Читайте також: Розклад медальних стартів 14 лютого на Олімпіаді-2022

Зазначимо, що старт змагання намічено на 3:15 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
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