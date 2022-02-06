Сражение за Лигу чемпионов: чего ждать от матча Барселона – Атлетико

Кирилл Круторогов ставит на то, что Барселона не проиграет Атлетико и может даже выиграть. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Хави и Диего Симеоне впервые встретятся в роли тренеров-оппонентов

На сегодня в Испании назначен центральный матч 23-го тура Ла Лиги. На стадионе "Камп Ноу" сразятся Барселона и Атлетико. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАРСЕЛОНА – АТЛЕТИКО

6 февраля, воскресенье, в 17:15, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.35 – 3.40 – 3.15

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Интереснейший для зрителей и важнейший матч для обеих команд. В данный момент они соседи по турнирной таблице, но обе недовольны позициями, которые занимают. Атлетико – действующий чемпион Ла Лиги – занимает четвертое место, а Барселона находится на пункт ниже, то есть вне зоны Лиги чемпионов с отставанием на один балл.

В последних пяти матчах каталонцы дважды проиграли в овертаймах (Реалу и Атлетику), потеряли очки с Гранадой (1:1), а также минимально обыграли Линарес и Алавес (2:1 и 1:0 соответственно). У команды Хави вырисовывается очень непростой календарь.

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Лига чемпионов. Динамо – Барселона 0:1. Киев, Олимпийский, 2 ноября 2021 / Фото: Reuters

До конца февраля они проведут шесть поединков: против "матрасников", Эспаньола, Валенсии, Атлетика и дважды против Наполи. Зимой "блаугранас" неплохо усилились, подписав Феррана Торреса, Адама Траоре и Обамеянга. Но габонец, а также Фати, Депай, Сержи Роберто, Умтити и Эрик Гарсия не сыграют.

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Атлетико в текущем сезоне изрядно лихорадит и ему откровенно не хватает стабильности. Позитивными сериями попросту не пахнет. В последних матчах мадридцы сыграли вничью с Вильярреалом (2:2), уступили Атлетику и Реал Сосьедаду, а накануне вырвали волевую победу над Валенсией (3:2). На "Камп Ноу" за них не сыграют Льоренте и Гризманн.

ПРОГНОЗ: Не самый простой для прогноза матч. Думаю, фееричным он не будет – ТМ 3.0 и Барселона не проиграет. Склоняюсь к победе каталонцев.

Котировки Parimatch на эти результаты: