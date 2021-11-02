Смогут и без Кумана: почему Барселона уверенно обыграет Динамо в Киеве

Каталонцев считают явными фаворитами встречи в Киеве, однако для Динамо сегодняшняя игра – последний шанс остаться в борьбе за путевку в плей-офф ЛЧ

Виктор Цыганков и Ансу Фати - лидеры сегодняшних Динамо и Барселоны / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 4 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет дома против испанской Барселоны. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 22:00.

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Онлайн-трансляция матча Динамо – Барселона будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.

По их мнению, явным фаворитом встречи является каталонская команда. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.71, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 5.00. Ничья же оценивается примерно в 4.00.

Компания Динамо Ничья Барселона Parimatch 5.10 4.00 1.70 Favbet 5.10 3.95 1.71 Vbet 5.20 4.00 1.71 1xbet 5.30 4.08 1.71 Marsbet 5.20 4.00 1.71

Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.83, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.07.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.81. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители испанской команды:

Мемфис Депай – 2.00

Люк Де Йонг – 2.20

Фелипе Коутиньо – 2.40

Ансу Фати – 2.60

Юссуф Демир – 2.80

Гави – 3.00

Виктор Цыганков – 3.00

Эрик Рамирес – 3.20

Сержиньо Дест – 3.20

Денис Гармаш – 3.20

Мемфис Депай / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

будет пенальти – 2.55

Барселона выиграет в 2 и более мяча – 2.83

тотал больше 3,5 – 2.90

красная карточка – 4.60

дубль Мемфиса Депая – 6.00

будет автогол – 9.00

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В первых трех турах Динамо набрало лишь один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0), тогда как против Баварии (0:5) и Барселоны (0:1) киевляне оказались слабы. Единственный гол в прошлом поединке команд забил Жерар Пике, который из-за травмы сегодня в Киеве не сыграет.

Каталонцы же набирали очки лишь в матче с Динамо, а после той встречи так ни разу и не выиграли в чемпионате Испании. Поражения от Реала (1:2) и Райо Вальекано (0:1) стоили Рональду Куману места на тренерской скамье и теперь в Киев команду привез его экс-помощник Серхи Бархуан.