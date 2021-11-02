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СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Смогут и без Кумана: почему Барселона уверенно обыграет Динамо в Киеве

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
2 ноября, 11:12
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Каталонцев считают явными фаворитами встречи в Киеве, однако для Динамо сегодняшняя игра – последний шанс остаться в борьбе за путевку в плей-офф ЛЧ
Виктор Цыганков и Ансу Фати - лидеры сегодняшних Динамо и Барселоны
Виктор Цыганков и Ансу Фати - лидеры сегодняшних Динамо и Барселоны / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 4 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет дома против испанской Барселоны. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 22:00.

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Онлайн-трансляция матча Динамо – Барселона будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.

По их мнению, явным фаворитом встречи является каталонская команда. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.71, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 5.00. Ничья же оценивается примерно в 4.00.

КомпанияДинамоНичьяБарселона
Parimatch5.104.001.70
Favbet5.103.951.71
Vbet5.204.001.71
1xbet5.304.081.71
Marsbet5.204.001.71

Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.83, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.07.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.81. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители испанской команды:

  • Мемфис Депай – 2.00
  • Люк Де Йонг – 2.20
  • Фелипе Коутиньо – 2.40
  • Ансу Фати – 2.60
  • Юссуф Демир – 2.80
  • Гави – 3.00
  • Виктор Цыганков – 3.00
  • Эрик Рамирес – 3.20
  • Сержиньо Дест – 3.20
  • Денис Гармаш – 3.20

Мемфис Депай
Мемфис Депай / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 2.55
  • Барселона выиграет в 2 и более мяча – 2.83
  • тотал больше 3,5 – 2.90
  • красная карточка – 4.60
  • дубль Мемфиса Депая – 6.00
  • будет автогол – 9.00

Читайте также: Где и во сколько смотреть матч Динамо – Барселона

В первых трех турах Динамо набрало лишь один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0), тогда как против Баварии (0:5) и Барселоны (0:1) киевляне оказались слабы. Единственный гол в прошлом поединке команд забил Жерар Пике, который из-за травмы сегодня в Киеве не сыграет.

Каталонцы же набирали очки лишь в матче с Динамо, а после той встречи так ни разу и не выиграли в чемпионате Испании. Поражения от Реала (1:2) и Райо Вальекано (0:1) стоили Рональду Куману места на тренерской скамье и теперь в Киев команду привез его экс-помощник Серхи Бархуан.

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