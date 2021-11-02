Смогут и без Кумана: почему Барселона уверенно обыграет Динамо в Киеве

Сегодня состоится поединок 4 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет дома против испанской Барселоны. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 22:00.
Онлайн-трансляция матча Динамо – Барселона будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.
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По их мнению, явным фаворитом встречи является каталонская команда. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.71, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 5.00. Ничья же оценивается примерно в 4.00.
|Компания
|Динамо
|Ничья
|Барселона
|Parimatch
|5.10
|4.00
|1.70
|Favbet
|5.10
|3.95
|1.71
|Vbet
|5.20
|4.00
|1.71
|1xbet
|5.30
|4.08
|1.71
|Marsbet
|5.20
|4.00
|1.71
Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.83, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.07.
Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.81. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители испанской команды:
- Мемфис Депай – 2.00
- Люк Де Йонг – 2.20
- Фелипе Коутиньо – 2.40
- Ансу Фати – 2.60
- Юссуф Демир – 2.80
- Гави – 3.00
- Виктор Цыганков – 3.00
- Эрик Рамирес – 3.20
- Сержиньо Дест – 3.20
- Денис Гармаш – 3.20
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- будет пенальти – 2.55
- Барселона выиграет в 2 и более мяча – 2.83
- тотал больше 3,5 – 2.90
- красная карточка – 4.60
- дубль Мемфиса Депая – 6.00
- будет автогол – 9.00
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В первых трех турах Динамо набрало лишь один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0), тогда как против Баварии (0:5) и Барселоны (0:1) киевляне оказались слабы. Единственный гол в прошлом поединке команд забил Жерар Пике, который из-за травмы сегодня в Киеве не сыграет.
Каталонцы же набирали очки лишь в матче с Динамо, а после той встречи так ни разу и не выиграли в чемпионате Испании. Поражения от Реала (1:2) и Райо Вальекано (0:1) стоили Рональду Куману места на тренерской скамье и теперь в Киев команду привез его экс-помощник Серхи Бархуан.