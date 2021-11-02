Зможуть і без Кумана: чому Барселона впевнено обіграє Динамо у Києві

Сьогодні відбудеться двобій 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чемпіона України Динамо. Команда Мірчі Луческу зіграє вдома проти іспанської Барселони. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок – о 22:00.
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу в столиці України.
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На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є каталонська команда. Ставки на перемогу Барселони варіюються у районі 1.71, тоді як на киян виставлений коефіцієнт вище 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.00.
|Компанія
|Динамо
|Нічия
|Барселона
|Parimatch
|5.10
|4.00
|1.70
|Favbet
|5.10
|3.95
|1.71
|Vbet
|5.20
|4.00
|1.71
|1xbet
|5.30
|4.08
|1.71
|Marsbet
|5.20
|4.00
|1.71
Також експерти вважають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.83, тоді як на "менше" можна поставити за 2.07.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.81. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно гравців іспанської команди:
- Мемфіс Депай – 2.00
- Люк Де Йонг – 2.20
- Феліпе Коутіньо – 2.40
- Ансу Фаті – 2.60
- Юссуф Демір – 2.80
- Гаві – 3.00
- Віктор Циганков – 3.00
- Ерік Рамірес – 3.20
- Сержіньо Дест – 3.20
- Денис Гармаш – 3.20
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.55
- Барселона виграє у 2 і більше м'ячі – 2.83
- тотал більше 3,5 – 2.90
- червона картка – 4.60
- дубль Мемфіса Депая – 6.00
- буде автогол – 9.00
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У перших трьох турах Динамо набрало лише один бал, зігравши внічию з Бенфікою (0:0), тоді як проти Баварії (0:5) та Барселони (0:1) кияни виявилися слабкими. Єдиний гол у минулому поєдинку команд забив Жерар Піке, який через травму сьогодні у Києві не зіграє.
Каталонці ж набирали очки лише у матчі з Динамо, а після тієї зустрічі так жодного разу і не виграли у чемпіонаті Іспанії. Поразки від Реала (1:2) та Райо Вальєкано (0:1) коштували Рональду Куману місця на тренерській лаві і тепер до Києва команду привіз його експомічник Серхі Бархуан.