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Словакия – Германия: где смотреть и кто фаворит в матче по хоккею на Олимпиаде-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 февраля, 00:09
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Команды заняли третьи места в группах, а теперь сразятся з выход в 1/4 финала на сборную США. Прогноз букмекеров на мужской хоккей
Сборная Словакии является фаворитом в битве с немцами
Сборная Словакии является фаворитом в битве с немцами / Фото: Getty Images

Сегодня на Олимпиаде-2022 пройдут четыре поединка в мужском турнире по хоккею с шайбой. В первом матче на лед выйдут сборные Словакии и Германии. Встреча начнется в 06:10.

Где смотреть матч Словакия – Германия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, небольшими фаворитами считаются наши соседи. Коэффициент на проход Словакии составляет 1.79, тогда как на немцев – 2.02. Вероятность прохода команд в четвертьфинал следующая:

  • проход Словакии – 53%;
  • проход Германии – 47%.

Отметим, что обе команды заняли в своих группах третье место, добыв победы лишь над аутсайдерами. Словаки в последнем туре взяли верх над Латвией (5:2), тогда как со шведами (1:4) и финнами (2:6) команда не справилась.

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Германия же в группе без шансов проиграла Канаде (1:5) и уступила в последнем туре американцам (2:3), обыграв лишь главного аутсайдера соревнования – Китай (3:2). Победитель данной пары в 1/4 финала выйдет на сборную США. Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.

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