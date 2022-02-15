Словакия – Германия: где смотреть и кто фаворит в матче по хоккею на Олимпиаде-2022

Сегодня на Олимпиаде-2022 пройдут четыре поединка в мужском турнире по хоккею с шайбой. В первом матче на лед выйдут сборные Словакии и Германии. Встреча начнется в 06:10.
Где смотреть матч Словакия – Германия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.
Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, небольшими фаворитами считаются наши соседи. Коэффициент на проход Словакии составляет 1.79, тогда как на немцев – 2.02. Вероятность прохода команд в четвертьфинал следующая:
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- проход Словакии – 53%;
- проход Германии – 47%.
Отметим, что обе команды заняли в своих группах третье место, добыв победы лишь над аутсайдерами. Словаки в последнем туре взяли верх над Латвией (5:2), тогда как со шведами (1:4) и финнами (2:6) команда не справилась.
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Германия же в группе без шансов проиграла Канаде (1:5) и уступила в последнем туре американцам (2:3), обыграв лишь главного аутсайдера соревнования – Китай (3:2). Победитель данной пары в 1/4 финала выйдет на сборную США. Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.