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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Словаччина – Німеччина: де дивитися і хто фаворит у матчі з хокею на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 00:09
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Команди зайняли треті місця в групах, а тепер боротимуться з вихід до 1/4 фіналу на збірну США. Прогноз букмекерів на чоловічий хокей
Збірна Словаччини є фаворитом у битві з німцями
Збірна Словаччини є фаворитом у битві з німцями / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпіаді-2022 пройдуть чотири поєдинки у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. У першому матчі на лід вийдуть збірні Словаччини та Німеччини. Зустріч розпочнеться о 06:10.

Де дивитись матч Словаччина Німеччина? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport , а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, невеликими фаворитами вважаються наші сусіди. Коефіцієнт на прохід Словаччини становить 1.79, тоді як на німців – 2.02. Імовірність проходу команд до чвертьфіналу така:

  • прохід Словаччини – 53%;
  • прохід Німеччини – 47%.

Зазначимо, що обидві команди посіли у своїх групах третє місце, здобувши перемогу лише над аутсайдерами. Словаки в останньому турі взяли гору над Латвією (5:2), тоді як зі шведами (1:4) та фінами (2:6) команда не впоралася.

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Німеччина ж у групі без шансів програла Канаді (1:5) та поступилася в останньому турі американцям (2:3), обігравши лише головного аутсайдера змагання – Китай (3:2). Переможець цієї пари до 1/4 фіналу вийде на збірну США. Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.

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