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Шевченко попробует покорить Кубок Италии: прогноз на матч Дженоа – Салернитана

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
14 декабря, 19:42
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Анонс и прогноз на поединок Кубка Италии Дженоа – Салернитана от футбольного комментатора Кирилла Круторогова
Тренер Дженоа Андрей Шевченко
Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня у Андрея Шевченко еще один дебют. Украинский тренер впервые выведет Дженоа на матч Кубка Италии. Поединок начнется в 22:00.

ДЖЕНОА – САЛЕРНИТАНА
Кубок Италии, 14 декабря, вторник в 22:00, Футбол 1
Котировки Parimatch на матч: 1.66 – 3.85 – 4.80

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В Серии А дела Дженоа складываются крайне провально – без побед они идут уже на протяжении 15 туров, пять из которых под руководством Шевченко. За этот период "грифоны" добыли одно очко (нулевая ничья с Удинезе), а в последнем матче впервые забили – в ворота Сампдории. Но это вряд ли стало таким уж утешением, ведь дерби было проиграно (1:3).

С одной стороны, Кубок для команды, которая находится в кризисе – это лишняя обуза. С другой – проиграть и вылететь еще и из этого турнира – значит ухудшить психологическое состояние по максимуму. Тем более, соперник располагается ниже генуэзцев в Серии А – Салернитана абсолютный аутсайдер, отстающий от "грифонов" на два очка.

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Проиграть ему Дженоа не может себе позволить, а вот победа должна несколько улучшить ее моральный фон. Тем более, их лазарет пустеет – Кришито уже выходил в основе, остальные травмированные близки к восстановлению. Да и матч пройдет в Генуе.

Уверен, что слишком уж легко Дженоа не будет. Тем более, за Салернитану выступают звезды-ветераны Франк Рибери и Джон Оби Микел. С последним Шевченко вместе играл за Челси. Кстати, в качестве игрока Шева один раз выигрывал Кубок Италии – с Миланом в сезоне 2002-2003.

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ПРОГНОЗ. Сейчас, конечно, этот трофей в роли тренера Шева вряд ли возьмет, но в следующий раунд его команда пройдет. Думаю, в основное время будет тотал меньше 2,5, не удивлюсь, если игра перейдет в овертаймы или серию пенальти.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • проход Дженоа – коэффициент 1.33
  • тотал меньше 2,5 голов – коэффициент 1.85

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Дженоа

Сегодня

22:00

Салернитана

1.66

3.85

4.80

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Вест Хэм

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3.65

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