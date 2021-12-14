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Шевченко спробує підкорити Кубок Італії: прогноз на матч Дженоа – Салернітана

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
14 грудня, 19:42
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Анонс та прогноз на поєдинок Кубка Італії Дженоа – Салернітана від футбольного коментатора Кирила Круторогова
Тренер Дженоа Андрій Шевченко
Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні у Андрія Шевченка ще один дебют. Український тренер вперше виведе Дженоа на матч Кубку Італії. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

ДЖЕНОА – САЛЕРНІТАНА
Кубок Італії, 14 грудня, вівторок о 22:00, Футбол 1
Котирування Parimatch на матч: 1.66 – 3.85 – 4.80

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У Серії А справи Дженоа складаються вкрай провально – без перемог вони йдуть уже протягом 15 турів, п'ять із яких під керівництвом Шевченка. За цей період "грифони" вибороли одне очко (нульова нічия з Удінезе), а в останньому матчі вперше забили – у ворота Сампдорії. Але це навряд чи стало такою вже втіхою, адже дербі було програно (1:3).

З одного боку, Кубок для команди, яка перебуває у кризі – це зайвий тягар. З іншого боку – програти та вилетіти ще й з цього турніру – значить погіршити психологічний стан максимально. Тим більше, суперник розташовується нижче за генуезців у Серії А – Салернітана абсолютний аутсайдер, який відстає від "грифонів" на два очки.

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Програти йому Дженоа не може собі дозволити, а ось перемога має трохи покращити її моральне становище. Тим більше, їхній лазарет пустіє – Крішито вже виходив в основі, решта травмованих близькі до відновлення. Та й матч пройде у Генуї.

Упевнений, що надто легко Дженоа не буде. Тим більше, за Салернітану виступають зірки-ветерани Франк Рібері та Джон Обі Мікел. З останнім Шевченко разом грав за Челсі. До речі, як гравець Шева один раз виграв Кубок Італії – з Міланом у сезоні 2002-2003.

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ПРОГНОЗ. Зараз, звичайно, цей трофей у ролі тренера Шева навряд чи візьме, але до наступного раунду його команда пройде. Думаю, в основний час буде тотал менше 2,5, не здивуюсь, якщо гра перейде в овертайми або серію пенальті.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • прохід Дженоа – коефіцієнт 1.33
  • тотал менше 2,5 голів – коефіцієнт 1.85

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Дженоа

Сьогодні

22:00

Салернітана

1.66

3.85

4.80

Арсенал

Завтра

22:00

Вест Хем

2.18

3.65

3.30

Челсі

16 груд

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1.23

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