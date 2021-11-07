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Шевченко больше не поможет, вся надежда на Ибру. Кто фаворит в матче Милан – Интер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
7 ноября, 17:50
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Соперники по "Дерби делла Мадоннина" являются главными претендентами на золото Серии А и сегодня сойдутся в очной схватке на легендарном "Сан-Сиро"
Битва Милана и Интера всегда вызывает ажиотаж в Италии
Битва Милана и Интера всегда вызывает ажиотаж в Италии / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии по футболу с участием действующего чемпиона страны. В миланском дерби сразятся Милан и Интер. Встреча пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало – в 21:45. Тем временем букмекеры назвали фаворита в ковалевской битве.

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По их мнению, фаворитом встречи является команда Симоне Индзаги. Ставки на победу "неррадзури" варьируются около 2.08, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 3.65. Ничья же также оценивается примерно в 3.60.

КомпанияМиланНичьяИнтер
Parimatch3.653.602.07
Favbet3.703.552.07
Vbet3.703.612.08
1xbet3.783.662.09
Marsbet3.683.602.10

Также эксперты предполагают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.82, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.08.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.63. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Златан Ибрагимович – 2.20
  • Эдин Джеко – 2.50
  • Лаутаро Мартинес – 2.50
  • Рафаэл Леау – 3.30
  • Иван Перишич – 3.50
  • Хакан Чалханоглу – 3.50
  • Браим Диас – 4.00
  • Николо Барелла – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 2.60
  • забьет гол игрок с замены – 2.80
  • красная карточка – 3.30
  • Интер выиграет в 2 и больше гола – 3.70
  • дубль Златана Ибрагимовича – 6.00
  • будет автогол – 8.50

Команды идут в лидирующей группе Серии А, однако между ними уже есть разрыв в семь очков. Милан делит с Наполи первое место, лишь раз в нынешнем сезоне потеряв очки (на выезде с Ювентусом). Интер же занимает третье место и уже проиграл Лацио и трижды расписал ничью.

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Милан и Интер провели аж 234 очных встречи за всю историю. Небольшой перевес на стороне "сине-черных" - 85 побед против 82-х. Отметим, что лучшим бомбардиром в истории Дерби делла Мадоннина является украинский форвард Андрей Шевченко.

Наш соотечественник 14 раз отметился в воротах Интера за свою миланскую карьеру. Впрочем, уже увеличить эту цифру Андрей Николаевич не сможет, ведь уже давно начал тренерскую карьеру. Сегодня же Андрей Шевченко стал наставником Дженоа.

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