Шевченко більше не допоможе, вся надія на Ібру. Хто фаворит у матчі Мілан – Інтер

Сьогодні відбудеться поєдинок 12-го туру чемпіонату Італії з футболу за участю чинного чемпіона країни. У міланському дербі змагатимуться Мілан та Інтер. Зустріч пройде на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок – о 21:45. Тим часом букмекери назвали фаворита у ковалівській битві.
На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Сімоне Індзагі. Ставки на перемогу "неррадзурі" варіюються навколо 2.08, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вищий 3.65. Нічия ж також оцінюється приблизно в 3.60.
Далі по темі
|Компанія
|Мілан
|Нічия
|Інтер
|Parimatch
|3.65
|3.60
|2.07
|Favbet
|3.70
|3.55
|2.07
|Vbet
|3.70
|3.61
|2.08
|1xbet
|3.78
|3.66
|2.09
|Marsbet
|3.68
|3.60
|2.10
Також експерти припускають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.82, тоді як на "менше" можна поставити за 2.08.
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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.63. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Златан Ібрагімович – 2.20
- Едін Джеко – 2.50
- Лаутаро Мартінес – 2.50
- Рафаел Леау – 3.30
- Іван Перішич – 3.50
- Хакан Чалханоглу – 3.50
- Браїм Діас – 4.00
- Ніколо Барелла – 4.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.60
- заб'є гол гравець із заміни – 2.80
- червона картка – 3.30
- Інтер виграє у 2 і більше голів – 3.70
- дубль Златана Ібрагімовича – 6.00
- буде автогол – 8.50
Команди йдуть у лідируючій групі Серії А, проте між ними вже є розрив у сім очок. Мілан ділить з Наполі перше місце лише раз у нинішньому сезоні втративши очки (на виїзді з Ювентусом). Інтер займає третє місце і вже програв Лаціо та тричі розписав нічию.
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Мілан та Інтер провели аж 234 очні зустрічі за всю історію. Невелика перевага на боці "синьо-чорних" – 85 перемог проти 82-х. Відмітимо, що найкращим бомбардиром в історії Дербі делла Мадонніна є український форвард Андрій Шевченко.
Наш співвітчизник 14 разів відзначився у воротах "Інтера" за свою міланську кар'єру. Втім, вже збільшити цю цифру Андрій Миколайович не зможе, адже вже давно розпочав тренерську кар'єру. Сьогодні ж Андрій Шевченко став наставником Дженоа.