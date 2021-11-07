Шевченко більше не допоможе, вся надія на Ібру. Хто фаворит у матчі Мілан – Інтер

Суперники по "Дербі делла Мадонніна" є головними претендентами на золото Серії А і сьогодні зійдуться в очній сутичці на легендарному "Сан-Сіро"

Битва Мілана та Інтера завжди викликає ажіотаж в Італії / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 12-го туру чемпіонату Італії з футболу за участю чинного чемпіона країни. У міланському дербі змагатимуться Мілан та Інтер. Зустріч пройде на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок – о 21:45. Тим часом букмекери назвали фаворита у ковалівській битві.

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На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Сімоне Індзагі. Ставки на перемогу "неррадзурі" варіюються навколо 2.08, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вищий 3.65. Нічия ж також оцінюється приблизно в 3.60.

Компанія Мілан Нічия Інтер Parimatch 3.65 3.60 2.07 Favbet 3.70 3.55 2.07 Vbet 3.70 3.61 2.08 1xbet 3.78 3.66 2.09 Marsbet 3.68 3.60 2.10

Також експерти припускають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.82, тоді як на "менше" можна поставити за 2.08.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.63. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Златан Ібрагімович – 2.20

Едін Джеко – 2.50

Лаутаро Мартінес – 2.50

Рафаел Леау – 3.30

Іван Перішич – 3.50

Хакан Чалханоглу – 3.50

Браїм Діас – 4.00

Ніколо Барелла – 4.00

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

буде пенальті – 2.60

заб'є гол гравець із заміни – 2.80

червона картка – 3.30

Інтер виграє у 2 і більше голів – 3.70

дубль Златана Ібрагімовича – 6.00

буде автогол – 8.50

Команди йдуть у лідируючій групі Серії А, проте між ними вже є розрив у сім очок. Мілан ділить з Наполі перше місце лише раз у нинішньому сезоні втративши очки (на виїзді з Ювентусом). Інтер займає третє місце і вже програв Лаціо та тричі розписав нічию.

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Мілан та Інтер провели аж 234 очні зустрічі за всю історію. Невелика перевага на боці "синьо-чорних" – 85 перемог проти 82-х. Відмітимо, що найкращим бомбардиром в історії Дербі делла Мадонніна є український форвард Андрій Шевченко.

Наш співвітчизник 14 разів відзначився у воротах "Інтера" за свою міланську кар'єру. Втім, вже збільшити цю цифру Андрій Миколайович не зможе, адже вже давно розпочав тренерську кар'єру. Сьогодні ж Андрій Шевченко став наставником Дженоа.