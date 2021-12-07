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Шахтер громко хлопнет дверью. Смогут ли дончане взять реванш у Вернидуба в Лиге чемпионов?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
7 декабря, 15:40
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"Горняки" являются явным фаворитом в битве с Шерифом, которая может принести команде Роберто Де Дзерби первую и единственную победу в группе ЛЧ
Роберто Де Дзерби (справа) намерен взять реванш у Юрия Вернидуба (слева)
Роберто Де Дзерби (справа) намерен взять реванш у Юрия Вернидуба (слева) / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 6-го тура Лиги чемпионов с участием вице-чемпиона Украины. Донецкий Шахтер примет тираспольский Шериф. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Шериф будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в киевской битве.

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По мнению букмекерской компании Parimatch, явным фаворитом встречи является команда Роберто Де Дзерби. Ставки на победу дончан принимаются за 1.63, тогда как на подопечных Вернидуба выставлен коэффициент 5.70. Ничья же оценивается примерно в 4.00.

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Также букмекеры не исключают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.88, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.98.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события аж 1.88. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Педриньо – 2.30
  • Тете – 2.45
  • Манор Соломон – 3.05
  • Френк Кастаньеда – 4.00
  • Жасурбек Яхшибоев – 4.00
  • Адама Траоре – 4.50
  • Майкон – 5.00
  • Тарас Степаненко – 5.00
  • Маркос Антонио – 5.00

Педриньо принес победу Шахтеру в выездном матче против Монако
Педриньо принес победу Шахтеру в выездном матче против Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • сухая победа Шахтера – 2.60
  • Шериф откроет счет – 2.95
  • будет пенальти – 2.75
  • Шахтер выиграет в 2 и больше гола – 2.75
  • один из игроков оформит дубль – 3.10
  • красная карточка – 5.00
  • будет автогол – 9.00

Шахтер досрочно вылетел из еврокубков, заняв 4 место в группе D. Донецкий клуб набрал лишь один балл в прошлых играх (дома с Интером – 0:0). Шериф же стартовал с двух побед в квартете, однако последующие три фиаско не позволили команде Юрия Вернидуба ввязаться в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.

Тем не менее, билет в 1/16 финала Лиги Европы тираспольский клуб себе гарантировал. Ключевой стала домашняя победа над Шахтером в первом туре (2:0). Тогда за молдавского чемпиона отметились Адама Траоре и Момо Янсане.

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