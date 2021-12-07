Шахтар голосно грюкне дверима. Чи зможуть донеччани взяти реванш у Вернідуба у Лізі чемпіонів?

"Гірники" є явним фаворитом у битві з Шерифом, яка може принести команді Роберто Де Дзербі першу та єдину перемогу у групі ЛЧ

Роберто Де Дзербі (праворуч) має намір взяти реванш у Юрія Вернідуба (ліворуч) / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 6 туру Ліги чемпіонів за участю віце-чемпіона України. Донецький Шахтар прийме тираспольський Шериф. Зустріч пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Шериф буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у київській битві.

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На думку букмекерської компанії Parimatch, явним фаворитом зустрічі є команда Роберто Де Дзербі. Ставки на перемогу донеччан приймаються за 1.63, тоді як на підопічних Вернидуба виставлено коефіцієнт 5.70. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.00.

Також букмекери не виключають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.88, тоді як на "менше" можна поставити за 1.98.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події аж 1.88. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Педріньо – 2.30

Тете – 2.45

Манор Соломон – 3.05

Френк Кастаньєда – 4.00

Жасурбек Яхшибоєв 4.00

Адама Траоре – 4.50

Майкон – 5.00

Тарас Степаненко – 5.00

Маркос Антоніо – 5.00

Педріньйо приніс перемогу Шахтарю в виїзному матчі проти Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

суха перемога Шахтаря – 2.60

Шериф відкриє рахунок – 2.95

буде пенальті – 2.75

Шахтар виграє у 2 і більше голів – 2.75

один із гравців оформить дубль – 3.10

червона картка – 5.00

буде автогол – 9.00

Шахтар достроково вилетів із єврокубків, посівши 4 місце у групі D. Донецький клуб набрав лише один бал у минулих іграх (вдома з Інтером – 0:0). Шериф же стартував із двох перемог у квартеті, проте наступні три фіаско не дозволили команді Юрія Вернидуба вплутатися за плей-офф Ліги чемпіонів.

Проте квиток у 1/16 фіналу Ліги Європи тираспольський клуб собі гарантував. Ключовою стала домашня перемога над "Шахтарем" у першому турі (2:0). Тоді за молдавського чемпіона відзначилися Адама Траоре та Момо Янсане.