Сборная Украины в мужской эстафете: где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Зимние Олимпийские Игры-2022 близятся к своей кульминации. В Пекине разыгрывают 109 комплектов медалей между почти тремя тысячами спортсменов.
Украину же представляют 45 человек. Пока у нашей страны нет ни одной медали, однако наибольшие надежды у нас возлагаются на биатлон.
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Сегодня состоится мужская эстафета. За Украину выступят четверо спортсменов – Дмитрий Пидручный , Артем Прима , Антон Дудченко и Богдан Цымбал .
Тем временем букмекеры оценили наши шансы на успех. Parimatch на победу Украины дает коэффициент 151.00. Это седьмой показатель среди всех команд-участниц. В свою очередь котировки на место нашей команды в ТОП-3 равны 12.00.
Главным фаворитом гонки считается норвежская сборная во главе с Йоханнесом Бе. Букмекеры оценивают шансы скандинавов в 1.60. Их главный соперник – Франция (3.50).
|КОМАНДА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|Норвегия
|1.30
|Франция
|3.50
|ОКР
|4.50
|Германия
|13.00
|Швеция
|16.00
|Италия
|101.00
|Украина
|151.00
|Канада
|151.00
|Беларусь
|201.00
|Швейцария
|201.00
Отметим, что старт гонки намечен на 08:30 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.