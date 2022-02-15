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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Збірна України в чоловічій естафеті: де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 06:01
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Сьогодні відбудеться чоловіча естафета, у якій візьме участь наша команда із чотирьох спортсменів. Прогноз букмекерів на біатлон на Олімпіаді
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Зимові Олімпійські Ігри-2022 наближаються до своєї кульмінації. У Пекіні розігрують 109 комплектів медалей між майже трьома тисячами спортсменів.

Україну ж представляють 45 людей. Поки наша країна не має жодної медалі, проте найбільші надії у нас покладаються на біатлон.

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Читайте також: Розклад медальних стартів 15 лютого на Олімпіаді-2022

Сьогодні відбудеться чоловіча естафета. За Україну виступлять четверо спортсменів Дмитро Підручний , Артем Прима , Антон Дудченко та Богдан Цимбал .

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

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Тим часом, букмекери оцінили наші шанси на успіх. Parimatch на перемогу України дає коефіцієнт 151.00. Це сьомий показник серед усіх команд-учасниць. У свою чергу котирування на місце нашої команди у ТОП-3 дорівнюють 12.00.

Головним лідером гонки є норвезька збірна на чолі з Йоханнесом Бе. Букмекери оцінюють шанси скандинавів у 1.60. Їхній головний суперник – Франція (3.50).

КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ
Норвегія1.30
Франція3.50
ОКР4.50
Німеччина13.00
Швеція16.00
Італія101.00
Україна151.00
Канада151.00
Білорусь201.00
Швейцарія201.00

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 08:30 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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