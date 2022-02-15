Збірна України в чоловічій естафеті: де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Зимові Олімпійські Ігри-2022 наближаються до своєї кульмінації. У Пекіні розігрують 109 комплектів медалей між майже трьома тисячами спортсменів.
Україну ж представляють 45 людей. Поки наша країна не має жодної медалі, проте найбільші надії у нас покладаються на біатлон.
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Сьогодні відбудеться чоловіча естафета. За Україну виступлять четверо спортсменів Дмитро Підручний , Артем Прима , Антон Дудченко та Богдан Цимбал .
Тим часом, букмекери оцінили наші шанси на успіх. Parimatch на перемогу України дає коефіцієнт 151.00. Це сьомий показник серед усіх команд-учасниць. У свою чергу котирування на місце нашої команди у ТОП-3 дорівнюють 12.00.
Головним лідером гонки є норвезька збірна на чолі з Йоханнесом Бе. Букмекери оцінюють шанси скандинавів у 1.60. Їхній головний суперник – Франція (3.50).
|КОМАНДА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Норвегія
|1.30
|Франція
|3.50
|ОКР
|4.50
|Німеччина
|13.00
|Швеція
|16.00
|Італія
|101.00
|Україна
|151.00
|Канада
|151.00
|Білорусь
|201.00
|Швейцарія
|201.00
Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 08:30 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.