Роковая Португалия для Зинченко: где смотреть матч Спортинг – Манчестер Сити и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Чемпионы Португалии и Англии сойдутся в первой дуэли 1/8 финала

Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

Сегодня, 15 января, состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков сойдутся Спортинг и Манчестер Сити. Матч состоится в столице Португалии Лиссабоне на арене "Жозе Алваладе". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Спортинг – Манчестер Сити? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

По мнению Parimatch, Ман Сити является явным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Гвардиолы равны 1.35, тогда как на Спортинг – 10.00. Коэффициент на ничью составляет 5.20. Вероятность итога матча в процентах:

победа Спортинга – 10%

ничья – 19%

победа Манчестер Сити – 71%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес англичан еще более уверенный – 1.05 против 12.50 на Спортинг. В процентах – 54% на 46%. Ответная встреча пройдет в Манчестере 9 марта.

Спортинг на групповой стадии сумел сотворить настоящую сенсацию, оставив за бортом турнира именитую Боруссию Дортмунд. Команда Рубена Аморима сумела одолеть немцев дома (3:1), а также дважды обыграть Бешикташ.

Реклама

Читайте также: Где смотреть матч ПСЖ – Реал и кто фаворит

При этом Спортинг в чемпионате идет вторым, в шести очках позади Порту. В свою очередь Манчестер Сити относительно спокойно выиграл свою группу, позволив себе даже проиграть на выезде ПСЖ и Лейпцигу.

Что касается АПЛ, то там "горожане" уверенно лидируют, опережая Ливерпуль на девять баллов. Отметим, что Ман Сити приезжает в Лиссабон в статусе финалиста Лиги чемпионов. В Португалии, а именно – в Порту, команда Гвардиолы в мае прошлого года уступила в финале Челси (0:1).