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Роковая Португалия для Зинченко: где смотреть матч Спортинг – Манчестер Сити и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 февраля, 10:36
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Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Чемпионы Португалии и Англии сойдутся в первой дуэли 1/8 финала
Зинченко, де Брюйне и Гвардиола
Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

Сегодня, 15 января, состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков сойдутся Спортинг и Манчестер Сити. Матч состоится в столице Португалии Лиссабоне на арене "Жозе Алваладе". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Спортинг – Манчестер Сити? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Ман Сити является явным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Гвардиолы равны 1.35, тогда как на Спортинг – 10.00. Коэффициент на ничью составляет 5.20. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Спортинга – 10%
  • ничья – 19%
  • победа Манчестер Сити – 71%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес англичан еще более уверенный1.05 против 12.50 на Спортинг. В процентах – 54% на 46%. Ответная встреча пройдет в Манчестере 9 марта.

Спортинг на групповой стадии сумел сотворить настоящую сенсацию, оставив за бортом турнира именитую Боруссию Дортмунд. Команда Рубена Аморима сумела одолеть немцев дома (3:1), а также дважды обыграть Бешикташ.

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При этом Спортинг в чемпионате идет вторым, в шести очках позади Порту. В свою очередь Манчестер Сити относительно спокойно выиграл свою группу, позволив себе даже проиграть на выезде ПСЖ и Лейпцигу.

Что касается АПЛ, то там "горожане" уверенно лидируют, опережая Ливерпуль на девять баллов. Отметим, что Ман Сити приезжает в Лиссабон в статусе финалиста Лиги чемпионов. В Португалии, а именно – в Порту, команда Гвардиолы в мае прошлого года уступила в финале Челси (0:1).

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5.80

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