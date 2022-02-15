Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Лига чемпионов возвращается: где смотреть матч ПСЖ – Реал и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 07:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. ПСЖ и Реал сойдутся в первой дуэли за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лионель Месси и Карим Бензема вновь встретятся друг с другом
Лионель Месси и Карим Бензема вновь встретятся друг с другом / Фото: Getty Images

Во вторник, 15 января, пройдут первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной битве дня сойдутся ПСЖ и Реал. Матч состоится в столице Франции на арене "Парк-де-Пренс". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч ПСЖ – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

По мнению Parimatch, ПСЖ является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Почеттино равны 2.04, тогда как на Реал – 3.60. Коэффициент на ничью составляет 3.70. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа ПСЖ – 47%
  • ничья – 27%
  • победа Реала – 26%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес ПСЖ не такой уверенный1.79 против 2.10 на Реал. В процентах – 54% на 46%. Ответная встреча пройдет в Мадриде 9 марта.

Реал без проблем выиграл квартет D, в котором также находились Интер, Шериф и донецкий Шахтер. При этом мадридцы добыли пять побед в шести играх, но умудрились проиграть дома чемпиону Молдовы.

Реклама

Читайте также: УЕФА отказался лишить Россию финала Лиги чемпионов из-за угрозы вторжения в Украину

В чемпионате же мадридцы идут первыми с четырехочковым перевесом над Севильей. Что касается ПСЖ, то их лидерство в Лиге 1 выглядит куда увереннее – 13 очков перевеса над ближайшим преследователем Марселем.

В Лиге чемпионов же парижане не смогли выиграть группу, уступив первую строчку Манчестер Сити. С англичанами ПСЖ обменялся домашними победами, а также потерял по разу очки с Лейпцигом и Брюгге.

Реклама

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок интересен не только благодаря статусу команд. За ПСЖ нынче выступают экс-игроки Реала Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Серхио Рамос и Анхель Ди Мария, а также бывший лидер Барселоны Лионель Месси. В свою очередь мадридцами нынче руководит легендарный Карло Анчелотти, в свое время потренировавший ПСЖ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Спортинг

Сегодня

22:00

Манчестер Сити

9.40

5.80

1.32

ПСЖ

Сегодня

22:00

Реал

1.99

3.75

3.70

Интер

Завтра

22:00

Ливерпуль

3.40

3.60

2.17

Зальцбург

Завтра

22:00

Бавария

8.70

6.00

1.32

Вильярреал

22 февр

22:00

Ювентус

2.70

3.20

2.85
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Пятница, 25 февраля
14:00
Суббота, 26 февраля
14:00
17:00
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять