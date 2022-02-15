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Ліга чемпіонів повертається: де дивитись матч ПСЖ – Реал та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 07:46
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. ПСЖ та Реал зійдуться у першій дуелі за вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі та Карім Бензема знову зустрінуться один з одним
Ліонель Мессі та Карім Бензема знову зустрінуться один з одним / Фото: Getty Images

У вівторок, 15 січня, відбудуться перші два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній битві дня зійдуться ПСЖ та Реал . Матч відбудеться у столиці Франції на арені "Парк-де-Пренс". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч ПСЖ – Реал? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, ПСЖ є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Почеттіно рівні 2.04, тоді як на Реал – 3.60. Коефіцієнт на нічию становить 3.70. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога ПСЖ – 47%
  • нічия – 27%
  • перемога Реала – 26%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага ПСЖ не така впевнена 1.79 проти 2.10 на Реал. У відсотках – 54% на 46%. Друга зустріч пройде в Мадриді 9 березня.

Реал без проблем виграв квартет D, в якому також були Інтер, Шериф і донецький Шахтар. При цьому мадридці здобули п'ять перемог у шести іграх, але примудрилися програти вдома чемпіону Молдови.

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У чемпіонаті ж мадридці йдуть першими із чотириочковою перевагою над Севільєю. Що стосується ПСЖ, то їхнє лідерство в Лізі 1 виглядає значно впевненіше – 13 очок переваги над найближчим переслідувачем Марселем.

У Лізі чемпіонів парижани не змогли виграти групу, поступившись першим рядком Манчестер Сіті. З англійцями ПСЖ обмінявся домашніми перемогами, а також втратив очки з Лейпцигом і Брюгге.

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Карло Анчелотті
Карло Анчелотті / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок цікавий не лише завдяки статусу команд. За ПСЖ нині виступають екс-гравці Реала Кейлор Навас, Ашраф Хакімі, Серхіо Рамос та Анхель Ді Марія, а також колишній лідер Барселони Ліонель Мессі. У свою чергу мадридцями нині керує легендарний Карло Анчелотті, який свого часу потренував ПСЖ.

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