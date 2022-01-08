Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Реал – Валенсия: прогноз комментатора на центральный матч дня

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 14:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что в субботнем поединке чемпионата Испании Реал дома обыграет Валенсию с сухим счетом
Бензема готовится штурмовать ворота Валенсии
Бензема готовится штурмовать ворота Валенсии / Фото: Getty Images

В главном поединке 20-го тура чемпионата Испании в субботу, 8 января, встречаются Реал и Валенсия. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Реал – Валенсия: где смотреть матч

РЕАЛ – ВАЛЕНСИЯ
Ла Лига, 8 января, суббота, 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.37 – 5.20 – 8.90

Реклама

"Сливочные" внезапно допустили осечку, проиграв в предыдущем туре Хетафе (0:1) и покончив со своей серией из 11 матчей без поражений. Среди недели они обыграли Алькояно в Копа дель Рей (3:1) с Андреем Луниным в воротах. Дома в чемпионате Реал не проигрывает с 30 января прошлого года – 19 матчей подряд, в десяти из них мадридцы не пропускали, в частности, в трех последних.

Бейл, Карвахаль и Йович у Реала не сыграют по состоянию здоровья.

Реклама

Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая Севилью на пять очков, сыграв на матч больше.

Бензема – топ-угроза Валенсии
Бензема – топ-угроза Валенсии / Фото: REUTERS

Валенсия располагается на девятом месте, но до зоны Лиги чемпионов ей не хватает всего лишь четырех очков.

Реклама

В предыдущем туре она также проиграла – Эспаньолу (1:2), на этом прервалась ее серия из семи матчей без поражений.

После левантийцы обыграли Картахену в матче Кубка (2:1). В гостях они не проигрывают шесть матчей кряду, выиграв последние пять. Отсутствующих футболистов хватает, особенно это касается защитной линии – Гайя, Диакаби, Лато и Палуиста не сыграют. Также вне игры форварды Дуро, который дисквалифицирован, и Маркос Андре, пребывающий на карантине.

ПРОГНОЗ. Реалу будет непросто, Валенсия упрется, но кадровый дефицит не позволит гостям сотворить сенсацию. Думаю, что мадридцы победят и не пропустят.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • Реал победит и не пропустит – 2.37

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Реал

Сегодня

22:00

Валенсия

1.35

5.30

9.10

Рома

Завтра

19:30

Ювентус

3.30

3.30

2.33

Дженоа

Завтра

19:30

Специя

2.11

3.40

3.75
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять