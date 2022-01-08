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Реал – Валенсія: прогноз коментатора на центральний матч дня

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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8 січня, 14:16
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Кирило Круторогов ставить на те, що у суботньому поєдинку чемпіонату Іспанії Реал удома обіграє Валенсію із сухим рахунком
Бензема готується штурмувати ворота Валенсії
Бензема готується штурмувати ворота Валенсії / Фото: Getty Images

У головному поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії у суботу, 8 січня, зустрічаються Реал та Валенсія. Початок – о 22:00 за київським часом. Реал – Валенсія: де дивитись матч

РЕАЛ – ВАЛЕНСІЯ
Ла Ліга, 8 січня, субота, 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 1.37 – 5.20 – 8.90

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"Вершкові" раптово припустилися осічки, програвши в попередньому турі Гетафе (0:1) і покінчивши зі своєю серією з 11 матчів без поразок. Серед тижня вони обіграли Алькояно у Копа дель Рей (3:1) з Андрієм Луніним у воротах. Вдома у чемпіонаті Реал не програє з 30 січня минулого року – 19 матчів поспіль, у десяти з них мадридці не пропускали, зокрема, у трьох останніх.

Бейл, Карвахаль та Йович у Реала не зіграють за станом здоров'я.

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Мадридці очолюють турнірну таблицю Примери, випереджаючи Севілью на п'ять очок, зігравши на матч більше.

Бензема – топ-загроза Валенсії
Бензема – топ-загроза Валенсії / Фото: REUTERS

Валенсія розташовується на дев'ятій сходинці, але до зони Ліги чемпіонів їй не вистачає лише чотирьох очок.

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У попередньому турі вона також програла – Еспаньолу (1:2), на цьому перервалася серія з семи матчів без поразок.

Потім левантійці обіграли Картахену у матчі Кубка (2:1). У гостях вони не програють шість матчів поспіль, вигравши останні п'ять. Відсутніх футболістів вистачає, надто це стосується захисної лінії – Гая, Діакабі, Лато та Палуїста не зіграють. Також поза грою форварди Дуро, який дискваліфікований, і Маркос Андре, який перебуває на карантині.

ПРОГНОЗ. Реалу буде непросто, Валенсія чинитиме опір, але кадровий дефіцит не дозволить гостям створити сенсацію. Гадаю, що мадридці переможуть і не пропустять.

Котирування Parimatch на цей результат:

  • Реал переможе і не пропустить – 2.37

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