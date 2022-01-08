Реал – Валенсія: прогноз коментатора на центральний матч дня

У головному поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії у суботу, 8 січня, зустрічаються Реал та Валенсія. Початок – о 22:00 за київським часом. Реал – Валенсія: де дивитись матч
РЕАЛ – ВАЛЕНСІЯ
Ла Ліга, 8 січня, субота, 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 1.37 – 5.20 – 8.90
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"Вершкові" раптово припустилися осічки, програвши в попередньому турі Гетафе (0:1) і покінчивши зі своєю серією з 11 матчів без поразок. Серед тижня вони обіграли Алькояно у Копа дель Рей (3:1) з Андрієм Луніним у воротах. Вдома у чемпіонаті Реал не програє з 30 січня минулого року – 19 матчів поспіль, у десяти з них мадридці не пропускали, зокрема, у трьох останніх.
Бейл, Карвахаль та Йович у Реала не зіграють за станом здоров'я.
Мадридці очолюють турнірну таблицю Примери, випереджаючи Севілью на п'ять очок, зігравши на матч більше.
Валенсія розташовується на дев'ятій сходинці, але до зони Ліги чемпіонів їй не вистачає лише чотирьох очок.
У попередньому турі вона також програла – Еспаньолу (1:2), на цьому перервалася серія з семи матчів без поразок.
Потім левантійці обіграли Картахену у матчі Кубка (2:1). У гостях вони не програють шість матчів поспіль, вигравши останні п'ять. Відсутніх футболістів вистачає, надто це стосується захисної лінії – Гая, Діакабі, Лато та Палуїста не зіграють. Також поза грою форварди Дуро, який дискваліфікований, і Маркос Андре, який перебуває на карантині.
ПРОГНОЗ. Реалу буде непросто, Валенсія чинитиме опір, але кадровий дефіцит не дозволить гостям створити сенсацію. Гадаю, що мадридці переможуть і не пропустять.
Котирування Parimatch на цей результат:
- Реал переможе і не пропустить – 2.37