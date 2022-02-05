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Последний шанс на Скудетто: чего ждать от дерби Интера и Милана

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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5 февраля, 07:52
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан не проиграет Интеру в суперважном поединке. Анонс и прогноз на матч Серии А
Эдин Джеко и Златан Ибрагимович - лидеры атак миланских команд
Эдин Джеко и Златан Ибрагимович - лидеры атак миланских команд / Фото: REUTERS

В субботу, 5 февраля, в Италии состоится центральный матч 24 тура Серии А. На "Сан-Сиро" сразятся лидеры турнира и соседи по городу Интер и Милан. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – МИЛАН
5 февраля, суббота, в 19:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.82 – 3.95 – 4.30

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Дерби делла Мадоннина или миланское дерби в этот раз имеет максимальное значение по всем параметрам. Интер – лидер турнирной таблицы чемпионата, Милан откатился на третье место с отставанием от соседей по городу на четыре очка и сыграв на матч больше.

Поэтому "россонери" крайне важно побеждать или придется забыть о претензиях на чемпионство уже сейчас, в феврале. "Неррадзури" не проигрывают восемь матчей кряду, а в чемпионате и того больше – 14 туров.

Интер обыграл рекордсмена
Интер обыграл рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Тогда как на своем поле они не проигрывали больше года – с октября 2020-го, когда уступили именно Милану и после провели 28 матчей без поражений, выиграв последние семь.

Команда Пиоли не выигрывала в основное время три матча кряду, но в овертайме одолела Дженоа, а затем уступила Специи и отобрала очки у Ювентуса (0:0). Симоне Индзаги и компании в дерби не помогут Хоакин Корреа и новичок Робин Госенс, который перешел с травмой.

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У номинальных гостей потерь больше – Кьяер, Томори и Ребич точно не сыграют из-за травм, Балло-Туре еще не вернулся с Кубка африканских наций, а участие Златана Ибрагимовича под вопросом.

ПРОГНОЗ: Интер в отличной форме, Милан устроит только победа. Думаю, "россонери" не проиграют, а ожидаю, скорее, итоговую ничью.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • ничья – 3.95
  • Милан не проиграет – 2.05

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