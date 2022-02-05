Останній шанс на Скудетто: чого чекати від дербі Інтера та Мілана

Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан не програє Інтеру в суперважливому поєдинку. Анонс та прогноз на матч Серії А

Едін Джеко та Златан Ібрагімович - лідери атак міланських команд / Фото: REUTERS

У суботу, 5 лютого, в Італії відбудеться центральний матч 24 туру Серії А. На "Сан-Сіро" змагатимуться лідери турніру та сусіди по місту Інтер та Мілан. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР-МІЛАН

5 лютого, субота, о 19:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 1.82 – 3.95 – 4.30

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Дербі делла Мадонніна або міланське дербі цього разу має максимальне значення за всіма параметрами. Інтер – лідер турнірної таблиці чемпіонату, Мілан відкотився на третє місце із відставанням від сусідів по місту на чотири очки та зігравши на матч більше.

Тому "россонері" дуже важливо перемагати або ж доведеться забути про претензії на чемпіонство вже зараз, у лютому. "Неррадзурі" не програють вісім матчів поспіль, а в чемпіонаті ще більше – 14 турів.

Інтер обіграв рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Тоді як на своєму полі вони не програвали більше року – з жовтня 2020-го, коли поступилися саме Мілану та після провели 28 матчів без поразок, вигравши останні сім.

Команда Піолі не вигравала в основний час три матчі поспіль, але в овертаймі здолала Дженоа, а потім поступилася Спеції і відібрала очки у Ювентуса (0:0). Сімоне Індзагі та компанії в дербі не допоможуть Хоакін Корреа та новачок Робін Госенс, який перейшов із травмою.

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У номінальних гостей втрат більше – Кьяєр, Томорі та Ребіч точно не зіграють через травми, Балло-Туре ще не повернувся з Кубка африканських націй, а участь Златана Ібрагімовича під питанням.

ПРОГНОЗ: Інтер у чудовій формі, Мілан влаштує лише перемога. Думаю, "россонери" не програють, а чекаю, скоріше, на підсумкову нічию.

Котирування Parimatchна ці результати: