Поддержим желто-синих: где смотреть матч Россия – Швеция и кто фаворит на Олимпиаде-2022

В матче между ОКР и шведами определится второй финалист мужского турнира по хоккею. Прогноз букмекеров на полуфинал Олимпийских Игр

Россияне и шведы сразятся за путевку в финал олимпийского мужского турнира по хоккею / Фото: Getty Images

В пятницу, 18 февраля, состоятся полуфинальные поединки мужского турнира по хоккею с шайбой на Олимпиаде-2022. Во втором матче дня сыграют команды ОКР и Швеции. Поединок начнется в 15:10.

Где смотреть матч ОКР – Швеция? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, небольшое преимущество на стороне россиян. Коэффициент на проход ОКР составляет 1.71 (55%), тогда как на скандинавов – 2.14 (45%).

Что же касается самого матча, то победа россиян в основное время оценивается в 2.18, а шведов – в 2.85. Коэффициент на ничью – 4.10.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

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Команды проделали довольно уверенный путь к полуфиналу. ОКР взяли первое место в группе, одолев в первых турах Швейцарию и Данию, а также уступив чехам в последнем туре. Тем не менее, это не помешало россиянам выйти напрямую в 1/4 финала, где они сумели вновь одолеть Данию (3:1).

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Что же касается Швеции, то желто-синяя команда оказалась в четвертьфинале благодаря лучшему показателю среди вторых мест. Скандинавы выиграли у Латвии и Словакии, а финнам уступили первую строчку лишь в последнем туре.

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В 1/4 финала шведам попалась непростая сборная Канады, но они сумели забить "кленовым" две безответные шайбы. Победитель пары ОКР – Швеция в финале сразится с Финляндией или Словакией. В свою очередь, проигравшая команда поборется за бронзу с неудачником параллельной пары.