Підтримаємо жовто-синіх: де дивитись матч Росія – Швеція та хто фаворит на Олімпіаді-2022

У матчі між ОКР та шведами визначиться другий фіналіст чоловічого турніру з хокею. Прогноз букмекерів на півфінал Олімпійських ігор

Росіяни та шведи змагатимуться за путівку у фінал олімпійського чоловічого турніру з хокею / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 18 лютого, відбудуться півфінальні поєдинки чоловічого турніру з хокею із шайбою на Олімпіаді-2022. У другому матчі дня зіграють команди ОКР та Швеції. Поєдинок розпочнеться о 15:10.

Де дивитись матч ОКР – Швеція? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, невелика перевага на боці росіян. Коефіцієнт на прохід ОКР становить 1.71 (55%), тоді як на скандинавів – 2.14 (45%).

Що ж до самого матчу, то перемога росіян в основний час оцінюється у 2.18, а шведів – у 2.85. Коефіцієнт на нічию 4.10.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

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Команди пройшли досить впевнений шлях до півфіналу. ОКР взяли перше місце в групі, здолавши в перших турах Швейцарію та Данію, а також поступившись чехам в останньому турі. Тим не менш, це не завадило росіянам вийти прямо в 1/4 фіналу, де вони зуміли знову подолати Данію (3:1).

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Що ж до Швеції, то жовто-синя команда опинилася у чвертьфіналі завдяки кращому показнику серед інших місць. Скандинави виграли у Латвії та Словаччині, а фінам поступилися першим рядком лише в останньому турі.

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У 1/4 фіналу шведам попалася непроста збірна Канади, але вони зуміли забити "кленовим" дві шайби. Переможець пари ОКР – Швеція у фіналі зіграє з Фінляндією чи Словаччиною. У свою чергу, команда, що програла, побореться за бронзу з невдахою паралельної пари.