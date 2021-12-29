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Победителя Лиги чемпионов атакуют чайки: где смотреть матч Челси – Брайтон и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
29 декабря, 09:30
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Победа позволит Челси обогнать Ливерпуль
Челси рвется к лидерству в чемпионате Англии
Челси рвется к лидерству в чемпионате Англии / Фото: Getty Images

В чемпионате Англии продолжаются матчи 20-го тура. Три матча перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах, однако обе сегодняшние игры пройдут по расписанию.

Центральной встречей дня обещает стать битва между Челси и Брайтоном. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 21:30.

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Где смотреть матч Челси – Брайтон? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Челси – Брайтон онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Трансляцию Челси – Брайтон
смотрите на olltv
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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Челси является явным фаворитом. Котировки на победу команды Томаса Тухеля равны 1.39, тогда как на "чаек" – аж 9.30. Ничья же оценивается коэффициентом 4.80. Вероятность результата матча в процентах:

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  • победа Челси – 68%
  • ничья – 21%
  • победа Брайтона – 11%

Челси удерживает третью строчку в чемпионате Англии, отставая от Манчестер Сити на 6 очков. Победа над Брайтоном поможет "синим" обогнать Ливерпуль, который вчера проиграл Лестеру.

Брайтон же закрепился в середине таблицы (11 место), однако у подопечных Грэма Поттера есть еще две игры в запасе. В последнее время результаты команды не впечатляют, лишь в прошлом туре "чайки" смогли прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Дома был обыгран Брентфорд.

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