Победителя Лиги чемпионов атакуют чайки: где смотреть матч Челси – Брайтон и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Победа позволит Челси обогнать Ливерпуль

Челси рвется к лидерству в чемпионате Англии / Фото: Getty Images

В чемпионате Англии продолжаются матчи 20-го тура. Три матча перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах, однако обе сегодняшние игры пройдут по расписанию.

Центральной встречей дня обещает стать битва между Челси и Брайтоном. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 21:30.

Реклама

Читайте также: Ливерпуль всухую проиграл Лестеру

Где смотреть матч Челси – Брайтон? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Челси – Брайтон онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Челси является явным фаворитом. Котировки на победу команды Томаса Тухеля равны 1.39, тогда как на "чаек" – аж 9.30. Ничья же оценивается коэффициентом 4.80. Вероятность результата матча в процентах:

Реклама

победа Челси – 68%

ничья – 21%

победа Брайтона – 11%

Челси удерживает третью строчку в чемпионате Англии, отставая от Манчестер Сити на 6 очков. Победа над Брайтоном поможет "синим" обогнать Ливерпуль, который вчера проиграл Лестеру.

Брайтон же закрепился в середине таблицы (11 место), однако у подопечных Грэма Поттера есть еще две игры в запасе. В последнее время результаты команды не впечатляют, лишь в прошлом туре "чайки" смогли прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Дома был обыгран Брентфорд.