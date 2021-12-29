Переможця Ліги чемпіонів атакують чайки: де дивитись матч Челсі – Брайтон і хто фаворит

Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Перемога дозволить Челсі випередити Ліверпуль

Челсі рветься до лідерства у чемпіонаті Англії / Фото: Getty Images

У чемпіонаті Англії продовжуються матчі 20-го туру. Три матчі перенесено через епідемію коронавірусу в командах, проте обидві сьогоднішні ігри пройдуть за розкладом.

Центральною зустріччю дня обіцяє стати битва між Челсі та Брайтоном. Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 21:30.

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Де дивитись матч Челсі – Брайтон? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також дивитися гру Челсі – Брайтон онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Челсі є явним фаворитом. Котирування на перемогу команди Томаса Тухеля рівні 1.39, тоді як на "чайок" – аж 9.30. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 4.80. Імовірність результату матчу у відсотках:

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перемога Челсі – 68%

нічия – 21%

перемога Брайтона – 11%

Челсі утримує третій рядок у чемпіонаті Англії, відстаючи від Манчестер Сіті на 6 очок. Перемога над Брайтоном допоможе "синім" випередити Ліверпуль, який учора програв Лестеру.

Брайтон закріпився в середині таблиці (11 місце), однак у підопічних Грема Поттера є ще дві гри в запасі. Останнім часом результати команди не вражають, лише минулого туру "чайки" змогли перервати 11-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Вдома був обіграний Брентфорд.