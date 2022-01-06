Первая победа Шевченко в Серии А приближается – его Дженоа играет против середняка

Сегодня, 6 января, в чемпионате Италии намечены игры 20-го тура Серии А. Одним из поединков дня станет битва между Сассуоло и Дженоа. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.
САССУОЛО – ДЖЕНОА
6 января, четверг в 17:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.75 – 3.90 – 4.80
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Чемпионат Италии возвращается после двухнедельного перерыва на праздники и Андрей Шевченко выходит на охоту за победами для спасения своей команды от вылета. Откровенно сложнейший календарь, с которого начал свою работу с Дженоа украинский тренер остался позади. Далее "грифонов" ждут более равные им соперники.
Перед Рождеством Сассуоло уступило Болонье (0:3) и прервало свою серию из шести матчей без поражений. Правда, в ней было лишь две победы. Бывшая команда Роберто Де Дзерби располагается на 13-м месте, отставая от зоны Лиги конференций на восемь очков и опережая Дженоа, идущее в зоне вылета, на 13.
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На своем поле в текущем сезоне "черно-зеленые" победили лишь трижды в десяти матчах. Жереми Бога и Хамед Траоре отправили в сборные для участия в Кубке африканских наций. Обианг, Шиаппакассе, Джурич и Романья давно и надолго выбыли из-за травм.
Генуэзцы в чемпионате не побеждали с 12 сентября – 16 туров кряду и ни разу под руководством Шевченко. Хотя ничья с Аталантой (0:0) после четырех поражений подряд стала небольшой отдушиной. Накануне Дженоа подписало первого зимнего новичка – правого защитника Янг Бойз Сильвана Хефти.
Но у них по-прежнему кадровые проблемы. Кришито, Серпе и сам Шевченко получили позитивные тесты на коронавирус. Берами, Кайседо, Максимович и Ванхеусден – травмированы.
ПРОГНОЗ: Хочется надеяться, что Дженоа начнет набирать очки. Не уверен, что они смогут победить Сассуоло, но, думаю, не проиграют. Предполагаю, что забьют обе команды.
Котировки Parimatch на эти результаты:
- Дженоа не проиграет – 2.15
- обе забьют – 1.65