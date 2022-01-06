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Перша перемога Шевченка в Серії А наближається – його Дженоа грає проти середняка

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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6 січня, 06:40
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Кирило Круторогов ставить на те, що Дженоа не програє Сассуоло у першому матчі року. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Сьогодні, 6 січня, у чемпіонаті Італії намічені ігри 20-го туру Серії А. Одним із поєдинків дня стане битва між Сассуоло та Дженоа. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

САССУОЛО – ДЖЕНОА
6 січня, четвер о 17:30, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 1.75 – 3.90 – 4.80

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Чемпіонат Італії повертається після двотижневої перерви на свята та Андрій Шевченко виходить на полювання за перемогами для порятунку своєї команди від вильоту. Відверто найскладніший календар, з якого розпочав свою роботу з Дженоа, український тренер залишився позаду. Далі на грифонів чекають більш рівні їм суперники.

Перед Різдвом Сассуоло поступилося Болоньї (0:3) і перервало свою серію із шести матчів без поразок. Щоправда, у ній було лише дві перемоги. Колишня команда Роберто Де Дзербі розташовується на 13 місці, відстаючи від зони Ліги конференцій на вісім очок і випереджаючи Дженоа, що йде в зоні вильоту, на 13.

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На своєму полі цього сезону "чорно-зелені" перемогли лише тричі в десяти матчах. Жеремі Бога та Хамед Траоре відправили до збірних для участі у Кубку африканських націй. Обіанг, Шіаппакассе, Джуріч та Романья давно і надовго вибули через травми.

Генуезці у чемпіонаті не перемагали з 12 вересня – 16 турів поспіль і жодного разу під керівництвом Шевченка. Хоча нічия з Аталантою (0:0) після чотирьох поразок поспіль стала невеликою віддушиною. Напередодні Дженоа підписало першого зимового новачка – правого захисника Янг Бойз Сільван Хефті.

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Андрія Шевченка встигли полюбити у Дженоа
Андрія Шевченка встигли полюбити у Дженоа / Фото: Reuters

Але у них, як і раніше, кадрові проблеми. Крішито, Серпе та сам Шевченко отримали позитивні тести на коронавірус. Берамі, Кайседо, Максимович та Ванхеусден – травмовані.

ПРОГНОЗ: Хочеться сподіватися, що Дженоа почне набирати очки. Не впевнений, що вони зможуть перемогти Сассуоло, але, гадаю, не програють. Припускаю, що заб'ють обидві команди.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Дженоа не програє – 2.15
  • обидві заб'ють – 1.65

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