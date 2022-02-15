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Олимпийские разборки Центральной Европы: где смотреть матч Чехия – Швейцария и кто победит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 февраля, 06:33
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Сборные уже встречались в группе на этих Играх и победу по буллитам добыли чехи. Прогноз букмекеров на мужской хоккей
Чехия обыгрывала уже Швейцарию по буллитам
Чехия обыгрывала уже Швейцарию по буллитам / Фото: Getty Images

15 февраля на Олимпиаде-2022 проходят поединки раунда плей-офф в мужском турнире по хоккею с шайбой. В одной из встреч на льду сойдутся сборные Чехии и Швейцарии. Встреча начнется в 10:40.

Где смотреть матч Чехия – Швейцария? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, комфортный перевес на стороне чехов. Коэффициент на их проход составляет 1.57, тогда как на швейцарцев – 2.40. Вероятность прохода команд в четвертьфинал следующая:

  • проход Чехии – 60%
  • проход Швейцарии – 40%

Отметим, что обе команды сражались в одной группе на этой Олимпиаде. Во втором туре Чехия и Швейцария провели равный поединок, в котором по буллитам победу одержали первые.

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Кроме того, чехи сенсационно уступили в первом туре Дании (1:2), а в последнем не менее неожиданно одолели россиян в овертайме (6:5). Швейцария же оба матча этим командам проиграла. Победитель данной пары в 1/4 финала выйдет на сборную Финляндии. Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.

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