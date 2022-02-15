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Олімпійські розбірки Центральної Європи: де дивитись матч Чехія – Швейцарія та хто переможе

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 06:33
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Збірні вже зустрічалися в групі на цих Іграх та перемогу по буллітах здобули чехи. Прогноз букмекерів на чоловічий хокей
Чехія обігравала вже Швейцарію по буллітах
Чехія обігравала вже Швейцарію по буллітах / Фото: Getty Images

15 лютого на Олімпіаді-2022 проходять поєдинки раунду плей-офф у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. В одній із зустрічей на льоду зійдуться збірні Чехії та Швейцарії. Зустріч розпочнеться о 10:40.

Де дивитись матч Чехія – Швейцарія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, комфортна перевага на боці чехів. Коефіцієнт з їхньої прохід становить 1.57, тоді як на швейцарців – 2.40. Імовірність проходу команд до чвертьфіналу наступна:

  • прохід Чехії – 60%
  • прохід Швейцарії – 40%

Зазначимо, що обидві команди воювали в одній групі на цій Олімпіаді. У другому турі Чехія та Швейцарія провели рівний поєдинок, у якому по буллітах перемогу здобули перші.

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Крім того, чехи сенсаційно поступилися у першому турі Данії (1:2), а в останньому не менш несподівано здолали росіян в овертаймі (6:5). Швейцарія ж обидва матчі цим командам програла. Переможець цієї пари до 1/4 фіналу вийде на збірну Фінляндії. Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.

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